TKPYG'de başkan yeniden Çakıcı

Çakıcı: Kaynaklarımızı yaratabilir, ülkemizi cennete dönüştürebiliriz

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler(TKP) 2. Olağan Kurultayı yapıldı. Mehmet Çakıcı yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Dün (09/01/2021) Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Salonu'nda saat 17.00'de başlayan kurultayın Divan Başkanlığını Sami Dayıoğlu, üyeliklerini de Naile Acar ve Cennet Cerit yaptı. Demokrasi şehitleri ve TKP'ye büyük hizmetleri geçen önder isimler için 1 dakikalık saygı duruşunun yapıldığı kurultayda, salgınla ilgili önlemler en üst seviyede alınarak titizlikle uyuldu. Genel Sekreter Mehmet Davulcu tarafından okunan Faaliyet ve Mali Raporların görüşülüp kabul edilmesi sonrasında, Genel Başkan, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Yüksel Denetleme Kurulları için seçimler yapıldı. Tüzük değişikliği de yapılan kurultayda, partinin açık adı Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler, kısa adı ise TKP olarak düzenlendi.

Genel Başkan Mehmet Çakıcı kurultaya hitaben yaptığı konuşmada, topluma liderlik edecek, vizyonu olan, ülkenin yönünü etkileyip kaderini değiştirecek hükümetlere ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Kendi, kaynaklarımızı yaratabiliriz. Ülkemizi cennet vatana dönüştürebiliriz" dedi.

TKP 2. Olağan Kurultayında Organlar şu isimlerden oluştu:

PARTİ MECLİSİ

1. Ahmet Kablan

2. Ahmet Şah

3. Aliye Demirkayalı

4. Asra Babayiğit

5. Ayhan Eş

6. Cennet Cerit

7. Deniz Ergün

8. Duygu Sekmen

9. Eliz Mazharoğlu

10. Ersen Sururi

11. Ertuğrul Bildağ

12. Esma Kızıl

13. Fevzi Karani

14. Gizem Davulcu

15. Hasan Dinçoğlu

16. Hasan Özgit

17. Hüseyin Beyaz

18. Hüseyin Hakansoy

19. Hüseyin Tuğcan

20. İbrahim Şükür

21. İlke Özgür Davulcu

22. İlker Balkır

23. Kısmet Baştürk

24. Kemal Özgencil

25. Kemal Yıldız

26. Kıvanç Buhara

27. Mehmet Davulcu

28. Mehmet Gören

29. Mehmet Salih Havalı

30. Meryem Karaaziz

31. Muhammet Gözay

32. Musa Özmusaoğlu

33. Mustafa Emiroğluları

34. Mustafa Ertanın

35. Naile Acar

36. Nevzat Köle

TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ YENİ GÜÇLER

Adres: Meriç Sokak No:22 Kumsal /Lefkoşa Tel: 0548 872 8307

tkpyenigucler@gmail.comtoplumcukurtuluspartisi@gmail.comfacebook/TKPYeniGüçler

37. Niyazi Orkoz

38. Özer Kaan

39. Sami Dayıoğlu

40. Seral Çetindal

41. Süleyman Hakeri Fevzioğlu

42. Şan İbrahim Özçelik

43. Şakir Ercüment

44. Şaziye Horoz Dağaşan

45. Talat Tanca

46. Ufuk Umay

47. Ümral Volkan

48. Yahya Göv

49. Yeşim Mertli

50. Zuhal Koreli

Yedek üyeler: 1. Celil Akarpınar

2. Ahmet Çelik

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU:

1. Halil Dinç Onur

2. Salih Emiroğulları

3. Mehmet Eş

4. Emine Yeşilyurt

5. Fisun Dayıoğlu

Yedek. İbrahim Sönmezler

YÜKSEK DENETLEME KURULU:

1. Alihan Aksoy

2. Nuran Tanca

3. Oğuz Tanrısevdi

Yedek: Tuğçe Özbahadır