TKPYG'de başkan yeniden Çakıcı

Çakıcı: Kaynaklarımızı yaratabilir, ülkemizi cennete dönüştürebiliriz
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler(TKP) 2. Olağan Kurultayı yapıldı. Mehmet Çakıcı yeniden Genel Başkanlığa seçildi.
Dün (09/01/2021) Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Salonu'nda saat 17.00'de başlayan kurultayın Divan Başkanlığını Sami Dayıoğlu, üyeliklerini de Naile Acar ve Cennet Cerit yaptı. Demokrasi şehitleri ve TKP'ye büyük hizmetleri geçen önder isimler için 1 dakikalık saygı duruşunun yapıldığı kurultayda, salgınla ilgili önlemler en üst seviyede alınarak titizlikle uyuldu. Genel Sekreter Mehmet Davulcu tarafından okunan Faaliyet ve Mali Raporların görüşülüp kabul edilmesi sonrasında, Genel Başkan, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Yüksel Denetleme Kurulları için seçimler yapıldı. Tüzük değişikliği de yapılan kurultayda, partinin açık adı Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler, kısa adı ise TKP olarak düzenlendi.
Genel Başkan Mehmet Çakıcı kurultaya hitaben yaptığı konuşmada, topluma liderlik edecek, vizyonu olan, ülkenin yönünü etkileyip kaderini değiştirecek hükümetlere ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Kendi, kaynaklarımızı yaratabiliriz. Ülkemizi cennet vatana dönüştürebiliriz" dedi.
TKP 2. Olağan Kurultayında Organlar şu isimlerden oluştu:
PARTİ MECLİSİ
1. Ahmet Kablan
2. Ahmet Şah
3. Aliye Demirkayalı
4. Asra Babayiğit
5. Ayhan Eş
6. Cennet Cerit
7. Deniz Ergün
8. Duygu Sekmen
9. Eliz Mazharoğlu
10. Ersen Sururi
11. Ertuğrul Bildağ
12. Esma Kızıl
13. Fevzi Karani
14. Gizem Davulcu
15. Hasan Dinçoğlu
16. Hasan Özgit
17. Hüseyin Beyaz
18. Hüseyin Hakansoy
19. Hüseyin Tuğcan
20. İbrahim Şükür
21. İlke Özgür Davulcu
22. İlker Balkır
23. Kısmet Baştürk
24. Kemal Özgencil
25. Kemal Yıldız
26. Kıvanç Buhara
27. Mehmet Davulcu
28. Mehmet Gören
29. Mehmet Salih Havalı
30. Meryem Karaaziz
31. Muhammet Gözay
32. Musa Özmusaoğlu
33. Mustafa Emiroğluları
34. Mustafa Ertanın
35. Naile Acar
36. Nevzat Köle
TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ YENİ GÜÇLER
Adres: Meriç Sokak No:22 Kumsal /Lefkoşa Tel: 0548 872 8307
tkpyenigucler@gmail.comtoplumcukurtuluspartisi@gmail.comfacebook/TKPYeniGüçler
37. Niyazi Orkoz
38. Özer Kaan
39. Sami Dayıoğlu
40. Seral Çetindal
41. Süleyman Hakeri Fevzioğlu
42. Şan İbrahim Özçelik
43. Şakir Ercüment
44. Şaziye Horoz Dağaşan
45. Talat Tanca
46. Ufuk Umay
47. Ümral Volkan
48. Yahya Göv
49. Yeşim Mertli
50. Zuhal Koreli
Yedek üyeler: 1. Celil Akarpınar
2. Ahmet Çelik
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU:
1. Halil Dinç Onur
2. Salih Emiroğulları
3. Mehmet Eş
4. Emine Yeşilyurt
5. Fisun Dayıoğlu
Yedek. İbrahim Sönmezler
YÜKSEK DENETLEME KURULU:
1. Alihan Aksoy
2. Nuran Tanca
3. Oğuz Tanrısevdi
Yedek: Tuğçe Özbahadır
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