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TL Mevduatta Stopaj Desteği Uzatıldı

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Türk Lirası mevduatlarını teşvik etmek amacı ile getirilen stopaj indirimlerinde süre 3 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 31 Mart'ta son bulması öngörülen teşvik 30 Haziran tarihine uzatıldı.
TL Mevduatta Stopaj Desteği Uzatıldı

Türk Lirası mevduat hesaplarından alınan stopaja getirilen indirimler nisan, mayıs ve haziran ayları için de geçerli olacak.

Bugün Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, 31 Mart’ta bitmesi öngörülen stopaj indiriminin süresi 31 Haziran’a uzatıldı.

STOPAJ ORANLARI NE OLACAK?

Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile altı aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 5'e, bir yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, bir yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan yüzde 0'a çekilmişti.

Ayrıca katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarında ise altı aya kadar vadeli olanlarda yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 3, ve bir yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfır olarak uygulanacak.

Düzenleme gece yarısı itibarıyla sona ermişti. Eylül 2020’de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce farklı aralıklarla 3 aylık süreler halinde uzatılmıştı.

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