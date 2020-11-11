TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kollarından Aliyev’e Mektup

Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli imzasıyla yollanan mektupta, şunlar kaydedildi:

“Zat-ı Âlinizin şahsında, kardeş ülke Azerbaycan’ın Karabağ zaferini yürekten kutluyor, Azerbaycan Türk halkının sevincine en içten ve samimi duygularımızla katılıyoruz.

Türkiye – Azerbaycan – KKTC üç devlet tek millettir. Sevinciniz sevincimizdir. Zaferiniz zaferimizdir. Zaferiniz göstermiştir ki, Türk Milli birlikteliğinin yenemeyeceği düşman, alt edemeyeceği zorluk yoktur.

Görüşme masalarında oyalanmak yerine hakkını bileğinin gücüyle alma yönündeki iradeniz ve bu iradenizle ulaştığınız tarihi zafer bizlere de ilham kaynağı olmuş, yarım asırdır görüşme masalarında oyalanan Kıbrıs Türk Halkı, canı kanı pahasına kurduğu KKTC’yi tanıtma yoluna girmiştir.

Kıbrıs Türk halkı olarak çıktığımız bu yeni yolda Zat-ı Âlinizin ve kardeş Azerbaycan Türk halkının desteğine olan inancımız tamdır. Aşk olsun Zat-ı Alinize. Aşk olsun Azerbaycan Türk Halkına. Aşk olsun Kahraman Azerbaycan Türk Ordusuna. En derin saygı, sevgi ve hürmetlerimizle.”