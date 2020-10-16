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TMT Mücahitler Derneği’nden Tatar’a Destek…

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs milli davası ve Anavatanla sarsılmaz bağların cumhurbaşkanlığı seçiminde kritik bir aşamaya geldiğini bildirdi.
TMT Mücahitler Derneği’nden Tatar’a Destek…

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs milli davası ve Anavatanla sarsılmaz bağların cumhurbaşkanlığı seçiminde kritik bir aşamaya geldiğini bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Bizlere bu aşamada düşen görev, devletimizin vazgeçilmez varlığı ve onu resmen tanıyan, kollayan Anavatanımız Türkiye ile olan birlikteliği kararlılıkla savunan aday Sn. Ersin Tatar’a destek vermektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nin gerek Genel Merkez gerekse ilçelerdeki şubelerin tüm mensupları ile başından beri Tatar’a verilen desteği daha büyük bir coşku ve katılım ile devam ettireceği kaydedildi.

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