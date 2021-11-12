TOGG'a yeni bir model ekleniyor!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ilk sürüşü Cumhurbaşkanı Tecep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Kullandığı model de SUV'du.
Şimdi TOGG'a yeni bir model daha ekleniyor. "C segment sedan" çalışmaları başladı.
TOGG üst yöneticisi Gürcan Karakaş dijital ortamda gerçekleştirilen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı'nda verdi haberi.
Karakaş açıklamasında 5 model belirlendiğini söyledi. Hatta şimiden C segmentindeki sedan çalışmalarının başladığını duyurdu.
TOGG C-sedan modelinin çıkış tarihiyle ilgili henüz bir detay henüz paylaşılmadı.
CNN.
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