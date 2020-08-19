Tokat'ta bir belediye, Şehit Cengiz Topel’in adını bulvardan kaldırıp Erdoğan’ın adını verdi

Türkiye'de Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, geçtiğimiz ay yapılan meclis toplantısında şehitlerin isimlerini yaşattıklarını söylemişti. İlçedeki iki bulvardan birine Alparslan Türkeş diğerine Devlet Bahçeli adını veren Başkan Yılmaz, Kıbrıs şehidi Cengiz Topel'in adını ise bulvardan kaldırıp Recep Tayyip Erdoğan koydu. Belediye Başkanı Yılmaz, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in adı başka bir caddeye verildi" dedi.

Yeşilyurt’un MHP’li Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, geçen ay toplanan mecliste şehitlerin ismini bazı cadde ve sokaklara verildiğini açıkladı. Buna göre ilçede Kantar Küme Evleri adıyla anılan mahalle Şehit İdris Kurt Küme Evleri, Hürriyet Caddesi adıyla anılan caddeye Şehit Sefa Fındık Caddesi olarak değiştirildi.

Belediye daha önce de Tek Mezar Küme Evleri adıyla anılan mahalle Uzman Çavuş Ali Üstünel, Borsa Caddesi adıyla anılan caddeye Kaymakam Mehmet Sarıcan ismini vermişti. Belediye sosyal medya hesabından yapılan “Şehitlerimizin isimlerini cadde ve sokaklarda yaşatıyoruz” açıklamasında Kıbrıs şehidi Cengiz Topel bulvarının adının değiştirilmesi dikkat çekti.

CENGİZ TOPEL GİTTİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN GELDİ

Açıklamada ayrıca daha önce yapılan ve ismi konulmayan 2 bulvara Alparslan Türkeş ve Devlet Bahçeli adı verildiği belirtilirken, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel caddesi, bulvara dönüştürülerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ismi koyuldu.

Belediye Başkanı Yılmaz, “Daha önce mevcut caddede ismi verilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’in adı başka bir cadde ile değişiklik yapılarak ismi anılmaya devam edilmektedir. Mevcut olarak bulunan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel caddesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulvarı olarak değişiklik yapılmıştır. Toplamda 7 adet isim değişikliği yapmış bulunmaktayız. Tüm bunları adres ve numaralamaya ilişkin standardizasyon desenini bozmadan yaptık” diye konuştu.

CENGİZ TOPEL KİMDİR?

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs Harekatı sırasında Eskişehir´den Kıbrıs´a, dörtlü kol komutanı olarak gönderildi. F-100 uçağıyla uçuş esnasında, uçağı yerden isabet alarak düşürüldü. Paraşütle atlamayı başardı, fakat Rumlar tarafından esir alındı. Rumların işkenceleri sonucunda hayatını kaybeden Cengiz Topel, Kıbrıs'taki ilk Türk hava harp şehididir.