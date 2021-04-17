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SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

"Toplam 7385 test yapıldı, 44'ü yerel 53 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi"

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"Toplam 7385 test yapıldı, 44'ü yerel 53 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi"
"Toplam 7385 test yapıldı, 44'ü yerel 53 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi"

17 Nisan 2021

"Toplam 7385 test yapıldı, 44'ü yerel 53 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7385 olup, 44' ü yerel 53 pozitif vakaya rastlanmış, 56 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 44 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-3 / Gönyeli-3/ K.kaymaklı-1/ Surlariçi-1/ Ortaköy-1

Girne

Girne Merkez- 11/ Çatalköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Boğaz- 2/ Alsancak-1/ Beylerbeyi-1/ Lapta-1/ Doğanköy-1/ Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-6 / Gülseren-2/ Kaliland-2

İskele

İskele Merkez-1 / Yenierenköy-2

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