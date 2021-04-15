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SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Toplam 7939 test yapıldı, 70'i yerel 74 pozitif vaka

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"Toplam 7939 test yapıldı, 70'i yerel 74 pozitif vakaya rastlandı, 53 kişi taburcu edildi" 
Toplam 7939 test yapıldı, 70'i yerel 74 pozitif vaka

"Toplam 7939 test yapıldı, 70'i yerel 74 pozitif vakaya rastlandı, 53 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7939 olup, 70'i  yerel 74 pozitif vakaya rastlanmış, 53 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır. 

27 kişi Lefkoşa, 25 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-7 / Yılmazköy -1 / Göçmenköy-1/ Dereboyu-1/ Çağlayan-2 / Surlariçi-1/ Ortaköy-4 / K.Kaymaklı-9 


Girne 

Girne Merkez- 8 / Boğazköy-1/ Ozanköy-1 / Karşıyaka-2 / Zeytinlik-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -7 / Karakol- 1/ Kaliland-3/ Çanakkale-3 / Sakarya-4 / Gülseren-5 / Maraş-1/ Karakol-1 


İskele 

İskele Merkez-1 / Yenierenköy-1/ / Ötüken-1 / İskele Boğaz-2 

15 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7939  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 70   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 862. 270 

Toplam Vaka Sayısı: 5337  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4543 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 766   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 123          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 638 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 


Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar 

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 76  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 167 

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