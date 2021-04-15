Toplam 7939 test yapıldı, 70'i yerel 74 pozitif vaka

"Toplam 7939 test yapıldı, 70'i yerel 74 pozitif vakaya rastlandı, 53 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7939 olup, 70'i yerel 74 pozitif vakaya rastlanmış, 53 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır.
27 kişi Lefkoşa, 25 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-7 / Yılmazköy -1 / Göçmenköy-1/ Dereboyu-1/ Çağlayan-2 / Surlariçi-1/ Ortaköy-4 / K.Kaymaklı-9
Girne
Girne Merkez- 8 / Boğazköy-1/ Ozanköy-1 / Karşıyaka-2 / Zeytinlik-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -7 / Karakol- 1/ Kaliland-3/ Çanakkale-3 / Sakarya-4 / Gülseren-5 / Maraş-1/ Karakol-1
İskele
İskele Merkez-1 / Yenierenköy-1/ / Ötüken-1 / İskele Boğaz-2
15 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7939
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 70
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 862. 270
Toplam Vaka Sayısı: 5337
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4543
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 766
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 123
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 638
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar
Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 76
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 167
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.