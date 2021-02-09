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Toplu taşımacılardan eylem sinyali

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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Özsezer yazılı açıklama yaptı.
Toplu taşımacılardan eylem sinyali

Açıklamada taşımacılık sektörünün pandemi döneminde hükümetten yapmış olduğu taleplere hiçbir yanıt alınmadığını belirtti.

Özsezer “Pandemiyi de düşünerek her şeyden önce sağlık mantığı ile tam kapanma yasağı bittikten sonra yönetim kurulumuzun kararı ile tarihini daha sonra tüm kamuoyu ile paylaşacağımız bir gün de meclis ve başbakanlık önünde araçlı eylem yapacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”ifadelerini kullandı.

Özsezer, “Artık bu süreçten itibaren bıçak kemiğe dayanmış olup evimize ekmek götüremeyecek duruma gelmişken eylem yapmamız kaçınılmaz olmuştur .Hükümetin açıklamış olduğu ekonomik pakette taleplerimizin  hiçbirine cevap bulamadığımız gibi hükümetten görüşecek muhatap da bulamıyoruz” dedi.

Açıklamada talepler de yeniden ortaya kondu:

1-Mart 2020 tarihinden itibaren hiç hareket etmeyen araçlarımız mevcut iken bu süreç te pandemiden etkilenen araçların SEYRÜSEFER , MUAYENE BELGESİ , T İZİN BELGELERİNİN ödememesini. Pandemi döneminde Sosyal Sigorta , İhtiyat Sandığı ödemelerinden işletmeler olarak muaf tutulmasını

2-Kredi taksitlerimizin Haziran ayına kadar faizsiz ertelenmesi , Çeklerin Takas işleminin Haziran ayına kadar durdurulmasını

3-Milli Eğitim Bakanlığına yapılan taşımacılığın devlet tarafından Bakanlar Kurulu kararı ile durdurulduğundan biz işletmecilerin okul açılmadan önce ciddi yatırımlar ile elimizdeki tüm parayı ve hatta borçlanarak araçlarımıza masraflar yaptık. Bu kapanmadan sonra geçmiş yıldaki sözleşme bedellerinin hayatımızı idame ettirebilmek için devlet bütçesi yapılırken Eğitim Bakanlığının bütçesine TAŞIMACILIK İÇİN AYRILAN KALEMDEN % 50 sini tarafımıza ödenmesini talep ediyoruz.Milli Eğitim Bakanlığında ki alacaklarımızın ivedi olarak ödenmesi

4-Turizm Taşımacılarına tıpkı Turizm sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmelere verilen hibe  gibi ki bu ödemelerin yapılmasına K.T.T.T.B.DERNEĞİ olarak hiçbir itirazımız yoktur o işletmelerin de hakkıdır ve ihtiyacı vardır . Fakat Acente ile Hotel İşletmecileri ile ayni kaderi paylaşan TURİZM TAŞIMACILARI olan meslektaşlarımıza can suyu olacak  bir miktar hibe taleplerimiz arasında idi

“Dünyayı yakıp kavuran bu covit -19 hastalığı döneminde bile Hükümet edenler toplu taşımacılık sektörüne uzak bakmakta adeta bizleri gözden çıkartmış ve ne haliniz varsa görün mantığındadır.   Artık bu süreçten itibaren bıçak kemiğe dayanmış olup evimize ekmek götüremeyecek duruma gelmişken eylem yapmamız kaçınılmaz olmuştur .Pandemiyi de düşünerek her şeyden önce sağlık mantığı ile tam kapanma yasağı bittikten sonra yönetim kurulumuzun kararı ile tarihini daha sonra tüm kamuoyu ile paylaşacağımız bir gün de meclis ve başbakanlık önünde araçlı eylem yapacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”

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