  • BIST 2.168,78
  • Altın 918.297
  • Dolar 14.8104
  • Euro 16.3016
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Töre göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini yarın Ankara’ya yapıyor

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini yarın Ankara’ya yapıyor.
Töre göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini yarın Ankara’ya yapıyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini yarın Ankara’ya yapıyor.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle yapılacak ziyaret çerçevesinde Töre’ye Başkanlık Divan heyeti eşlik edecek.


Töre’nin heyetinde Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük, Devrim Barçın ve Şifa Çolakoğlu’nun yanı sıra Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda bulunuyor.


Töre ve heyetinin Anıtkabir’i ziyaret ederek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelmesi ve Ankara’da çeşitli temaslar yapması bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Nevruz Bayramı Töreni’ne katıldı: KKTC bir gerçektir22 Mart 2022 Salı 13:23
  • Cumhurbaşkanlığı o fotoğrafı yalanladı: Boğaz Şehitliği’nde kahvaltı yapılmadı, iddialar gerçek dışı22 Mart 2022 Salı 13:18
  • Töre göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini yarın Ankara’ya yapıyor22 Mart 2022 Salı 13:16
  • Çağıner'den Arıklı'ya: Bu konular, ‘balon’ konular22 Mart 2022 Salı 13:00
  • Tatar, Kıbrıs Azerbaycan Dostluk Cemiyeti ve Bazı Azeri Milletvekilleriyle Görüştü22 Mart 2022 Salı 12:44
  • “Hukuk Çevirisinin Bağlamsal ve Metinsel Boyutu” başlıklı seminer düzenlenecek22 Mart 2022 Salı 12:41
  • Akansoy: Kıbrıs sorunu “belirsizlik içinde belirsizlik" yaşamakta22 Mart 2022 Salı 12:28
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11:00’de toplandı22 Mart 2022 Salı 12:20
  • Bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor22 Mart 2022 Salı 12:19
  • Bakan Oğuz, 22 Mart Dünya Su Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı22 Mart 2022 Salı 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti