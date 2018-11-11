Töre: “Hükümetin müşavir yaratma ve yeni kişilere yeni makamlar vermesi KKTC bütçesine ağır maliyetler getirdi”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, hükümetin “müşavir yaratma ve yeni kişilere yeni makamlar verilerek sağladığı hakların” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesine ağır maliyetler getirdiğini savundu.

Töre, “Bazı makamların partizanca ve kişisel egolarıyla yapılan görevden alma ve göreve getirme uygulamaları dörtlü koalisyonu ve Cumhurbaşkanı’nı güvenilmez hale getirmektedir” görüşünü öne sürdü.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre yazılı açıklamasında, “Dörtlü koalisyon hükümetinin beceriksizleri karşısında halkın UBP hükümetlerini arar olduğunu” iddia etti.

Töre, “Devletimizin yetişmiş kadrolarını kıyıma tabi tutarak birçok yerde yeni kişiler üst kademelere atanmaktadır” diyerek, bazı makamların partizanca ve kişisel egolarıyla görevden alma ve göreve getirme uygulamalarının yapıldığını iddia etti.

Bu uygulamaların hükümet ve Cumhurbaşkanı’nı güvenilmez hale getirdiğini savunan Töre, şunları kaydetti:

“Tasarruf tedbirleri yapılan uygulamalarla inandırıcılığını çoktan kaybetmiştir. Müşavir yaratma ve yeni kişilere yeni makamlar verilerek sağlanan haklar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesine ağır maliyetler getirmiştir.

Bu Hükümet en erken zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yönetiminden gitmelidir ve de gideceklerdir. Halkımız bu koalisyondan bıkmıştır.”