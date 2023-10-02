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Töre, Ombudsman Varol'u kabul etti...

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ombudsman İlkan Varol’u kabul etti. Kabulde Varol, Başkan Töre’ye Mart – Aralık 2022 dönemlerini kapsayan 34.dönem raporunu sundu.
Töre, Ombudsman Varol'u kabul etti...

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Roma’da düzenlenen Uluslararası Ombudsman Konferansı’nda davet alan Ombudsman Varol’un konuşma yapmasının engellendiğini anımsatarak bu durumu protesto ettiklerini dile getirdi.

Töre, konuşma yapılmasına dahi tahammülü olmayan Rum zihniyeti ile Kıbrıs Türk halkının ortaklık cumhuriyetinde nasıl buluşacağı sorusunu sorarak, ancak bu durumu görmezden gelenlerin de olduğunu kaydetti.
Bu zihniyetin en ufak olaylarda bile kendini gösterdiğini vurgulayan Töre, federasyon görüşmelerinin devam etmesi yönünde hala yoğun çaba gösteren bazı çevrelerin bundan ders alması gerektiğini vurguladı.

Başkan Töre, Pile – Yiğitler yolu üzerinde Birleşmiş Milletler’in müdahalesinin, Rumların konuya ciddi itirazının ve  AP Başkanı’nın Rum tarafında giderek Kıbrıs Cumhuriyeti kutlamalarına katılmasının da ayrı bir adaletsizlik olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal posizyonunu çoktan kaybettiğini ifade eden Töre, AB başta olmak üzere bazı kesimlerin işgal edilmiş Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yasal bir devlet olarak görmeye devam ettiğini söyledi.
Ombusdman’ın KKTC’nde çok önemli bir müessese olduğuna işaret eden Töre, Varol’a görevinde başarılar diledi.
Ombudsman İlkan Varol da konuşmasında yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek bu dmenmde halkın ihtiyaçlarına cevap verecek yasaların geçmesini temenni etti.

Varol, üyesi olduğu ve her yıl aidatında KKTC olarak ödendiği Uluslararası Ombudsman’ın Roma’daki konferansında davet aldığı ve konuşma listesinde adının olmasına rağmen engellenmesinin kabul edilemez bir durum olduğuna değinerek mücadelelerinin bitmediğini, KKTC Ombudsman’ı uluslararası etkinliklerde temsil etmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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