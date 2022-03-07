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KIBRIS
07.03.2022 16:54
Töre Üçüncü Turdan da Onay Alamadı
ÜÇÜNCÜ TUR sonuçları bu şekilde
Kabul: 24
Red: 23
Geçersiz: 2 (Dördüncü tura geçildi)
Etiketler:
haber
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detay
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kıbrıs
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