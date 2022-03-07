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Töre Üçüncü Turdan da Onay Alamadı

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Töre Üçüncü Turdan da Onay Alamadı
Töre Üçüncü Turdan da Onay Alamadı

ÜÇÜNCÜ TUR sonuçları bu şekilde

Kabul: 24

Red: 23

Geçersiz: 2 (Dördüncü tura geçildi)

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