Töre ve heyeti Cezayir'de!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Başkanlığı’ndaki heyet, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği’nde (İSİPAB) Gözlemci Üye olarak bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen resmi davetli olarak Cezayir’e gitti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Başkanlığı’nı yaptığı heyette UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Fikri Toros, DP Milletvekili Serhat Akpınar ve YDP Milletvekili Talip Atalay bulunuyor.

17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği (İSİPAB) Konferansı, Gözlemci Üyelerin katılımıyla, dünkü açılış seremonisi ile başladı.

Açılış seremonisinde Meclis Başkanı Zorlu Töre de diğer üye ülke Meclis Başkanları ile protokoldeki yerini aldı. Seremoni ile 2022 Dönem Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 2023 Dönem Başkanlığı’nı Cezayir Ulusal Parlamentosu Başkanı İbrahim Bugali‘ye devretti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ve beraberindeki heyet, Konferans’ın ilk gününde TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve ekibi ile heyetler arası ikili istişare toplantısı da gerçekleştirdi.

Görüşmede TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin ev sahibi olduğu uluslararası toplantılara KKTC Meclis Başkanı ve milletvekillerini davet etmeye özen gösterdiklerini dile getirerek, bu tür toplantıların Kıbrıs davasını anlatma imkanı vermesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Töre de "KKTC bizim ulusal devletimizdir. Artık bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir." dedi.

KKTC halkı için Türkiye’nin büyük bir güç kaynağı olduğunu ifade eden Töre, "BM ile AB’nin ayrımcılığını da biliyoruz. Bunlar kabul edilecek şeyler değildir ama Avrupa ve dünya genelinde bizim de çabamız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ve heyeti, Konferans programı uyarınca çalışmalarına bugünkü delegasyonlar arası çalışma toplantıları ile devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi Heyeti’nin, Konferansın bu akşamki kapanışının ardından KKTC’ye dönmesi bekleniyor.