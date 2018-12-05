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Töre:“KKTC, Rum tarafıyla eşitliğin en büyük güvencesidir”

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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “ulusal mücadelenin tacı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Rum tarafıyla eşitliğin en büyük güvencesi olduğunu” belirtti.
Töre:“KKTC, Rum tarafıyla eşitliğin en büyük güvencesidir”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “ulusal mücadelenin tacı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Rum tarafıyla eşitliğin en büyük güvencesi olduğunu” belirtti.

 “Devleti yaşat ki halkımız da rahat ve huzur içinde olsun. Devleti koru ki, bir daha 1963 ile 1974 arası yaşadıklarını bir daha yaşamayasın” ifadelerini kullanan Töre, Kıbrıs’ta artık iki devlet gerçeğini herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.

 Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı açıklamada, iki devletliliği Kıbrıs Türk tarafının ciddi şekilde savunması gerektiğini vurguladı.

 Dünyadaki gerçekte ulusal kimliği ön planda tutmak gerektiğini dile getiren Töre, “Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve  Çekoslavakya devletlere ayrılırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin neden kendini ortadan kaldırıp Rum egemenliğine yol açacak birleşik Kıbrıs’ı kabul etsin, neden egemenlikten nite taviz verelim” diye sordu.

 Töre, Rum-Yunan ikilisinin hem Kıbrıs adasını hem Akdeniz’i hem de Ege Denizi’ni kontrol etmesine ve alan oluşturmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

 Rum-Yunan-İsrail dayanışmasıyla uluslararası şirketlerin doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetlerinin gerginliği ve çatışmayı körüklemeye yönelik olduğunu söyleyen Töre, “Türkiye olmazsa hem denizler hem de Kıbrıs’ı çoktan yutarlardı. Dikkatli olalım. Oyuna gelmeyelim. Doğalgazdaki haklarımızı teslim etmeyen Rum liderliğinin yeni bir işgaline yol açacak havuç politikalarını iyi anlayalım, fırsat vermeyelim” dedi.

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