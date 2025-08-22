  • BIST 11329.78
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında pazar günü Lefkoşa Dr. Fazıl Bulvarı’nda resmigeçit provası yapılacak. Prova sırasında bazı yollar trafik akışına kapatılacak.
Tören provası nedeniyle bazı yollar trafik akışına kapatılacak

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, pazar günü saat 07.00’den itibaren Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan yol güzergahı, prova tamamlanıncaya kadar trafiğe kapalı olacak.

Sürücülerin belirtilen güzergahlara araç park etmemesi gerektiğini hatırlatan polis, prova süresince trafik işaret ve işaretçilerine uyulması çağrısında bulundu.

Sürücülerin kullanacağı alternatif yollar ise şöyle belirtildi:

“Lefkoşa şehir içinden gelip Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağından kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarı’ndan sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda trafik ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen trafik ışıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Girne-Lefkoşa ana yolunu kullanıp Gönyeli çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) üzerinden sağlanacak.”

 

