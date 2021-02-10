Töre:Pilli'nin görevden alınması doğru bir yaklaşım olmaz

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Zorlu Töre, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin istifasının istendiğini açıkladı.

Katıldığı bir TV programında konuşan Töre, kendi kaynaklarından öğrendiği bilgilere göre Pili’nini istifasının istendiğini kaydetti.

Törenin konuşmasından bazı başlıklar:

''Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Benimde kaynaklarımdan edindiğim bilgilere göre Ali Pilli’nin görevden alınma şeklinde bir olayla karşılaşmadı ancak Ali Pilli’nin istifası istendi. Ben de bu şekilde bir bilgi edindim. Doğru bir kaynaktan öğrendim bunu.''

''Pilli’nin istifasının istenmesi ya da görevden alınması doğru bir yaklaşım olmaz. Ciddiyetle dürüstlükle, doğrulukla bağdaşan bir durum değildir.''

Bir hafta önce Başbakan Ersan Saner, “dünya sağlık bakanlarının en başında gelir” demişti bir hafta sonra bu yaşananlar doğru şeyler değildir. dedi.

Partimiz ciddi bir şekilde bu konulardan rahatsız olmaktadır. Sorumluluk Ersan Saner’indir.

PİLLİ TOPLANTIYI TERKETTİ

Dün yapılan toplantıda Başbakan Saner, Pilli’nin iş birliği içerisinde çalışmayacaksa görevi bırakmasını istediği ve Sağlık Bakanı Pilli'nin “Beni görevden alacaksanız alın” diyerek toplantıyı terk ettiği iddia edilmişti.

PİLLİ NEDEN SUSUYOR?

Yaşananların odağındaki isim Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli'nin yaşanan olaylar ile ilgili sessizliğini koruması dikkat çekti