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Tornaridis: “Federal çözümden başka yol yok”

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DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, Kıbrıs sorunu için federal çözümden başka bir yol bulunmadığını ve bunu herkesin anlaması gerektiğini söyledi.
Tornaridis: “Federal çözümden başka yol yok”

DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, Kıbrıs sorunu için federal çözümden başka bir yol bulunmadığını ve bunu herkesin anlaması gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesine röportaj veren Tornaridis, üzerinde uzlaşıya varılan çözüm çerçevesinden farklı bir çerçevenin, “Kıbrıs Helenizmi” için yıkıcı sonuçlar doğuracağını belirtti.

Bölünmenin, “ulusal yenilgi, toprak kaybı ve Kıbrıs Türk toplumunun tamamen yok olması” ile eşdeğer olduğunu iddia eden Tornaridis, adada bölünme olması halinde, Türkiye’nin “yeşil hat”ta sıkı sınırlar getireceğini ve adanın demografisinin değişeceğini savundu.

Tornaridis, referans şartlarının önemli olduğunu ve referans şartlarında anlaşmaya varılması halinde, Kıbrıs sorununun çözüm yolunun açılacağını ifade etti.

DİSİ için hiçbir zaman B ya da C planı bulunmadığına işaret eden Tornaridis, kendileri için tek planın, BM parametreleri zeminindeki müzakerelerin başarılı şekilde sonuçlanması olduğunu söyledi.

Tornaridis, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde hidrokarbon yatakları bulunmasının ya mutluluk, ya da bela getireceğini belirterek, bu konjonktürün Güney Kıbrıs lehinde kullanılmasının kendi ellerinde olduğunu ifade etti.

Habere göre Tornaridis, Güney Kıbrıs’ın enerji planının tüm bölge ülkelerini etkilediğini ve Türkiye’yi çözüm için teşvik ettiğini belirtti.

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