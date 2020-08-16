Toros'dan, Başbakan Tatar'a ve Başbakan Yardımcısı Özersay'a tepki

CTP Milletvekili Toros, sosyal medya üzerinden Başbakan Ersin Tatar'a ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'a tepki gösteren bir mesaj yayınladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros sosyal medya üzerinden Covid-19 vaka artışı sebebiyle ilgili olarak Başbakan Ersin Tatar'a ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'a tepki gösterdi.

Toros yaptığı açıklamada, pandemi hastanesi sağlık kapasitesinin arttırılması kapsamında bir pandemi hastanesinin hizmete girmesi ve Covid-19 hastalarının tedavilerinin, genel kamu sağlık hizmetlerinden ayrılması gerektiği sağlık uzmanları tarafından aktarıldığına dikkat çekti.

CTP Milletvekili Toros açıklamasında şunları ifade etti:

"Sayın Ersin Tatar ve Kudret Özersay’ın dikkatlerine:

14 Mart tarihinde yürürlüğe giren karantina sürecinde, sağlık kapasitesinin arttırılması kapsamında bir PANDEMİ HASTANESİ’nin hizmete girmesi ve Covid-19 hastalarının tedavilerinin, genel kamu sağlık hizmetlerinden ayrılması gerektiği sağlık uzmanları tarafından sizlere bildirilmişti.

Bunun için en pratik çözüm olarak, Lefkoşa Fuar Alanında bulunan binaların veya Atatürk Spor Salonu’nun kısa zamanda ve imkanlarımız çerçevesinde bir Pandemi Hastanesine dönüştürülebileceğini aylar önce Meclis kürsüsünde yaptığım bir konuşmada sizlere önermiştim.

Bu önerimiz dikkate alınmış ve gereği yapılmış olsaydı, bugün yeniden kapanmayı gerektirebilecek olasılığını tartışır olmayacaktık! Hemfikir misiniz?

Bu ihmalin yarattığı yetersizlik, ve onun yol açtığı güvensizlik sizi neden rahatsız etmiyor?

Yeniden açılma sürecinde vaka sayısının artacağını, yerel bulaş olacağını ve sağlık altyapımızın yetersiz kalacağını bilim danışma kurulu size defalarca söylemişti. Bu hayati ihtiyaca karşı gösterdiğiniz duyarsızlık, sağlığımızın yanısıra sosyo-ekonomik yaşamımızı ve eğitim alanımızı ciddi bir risk altına itmiştir. Bunun farkında mısınız?

Takriben 4 aydan bu yana ayni konunun defalarca gündeme getirilmiş olmasına rağmen bir çözüm üretmemiş olmanız, size göre halkın kabul edebileceği birşey mi?

Böylesi basit bir irade ortaya koyamayanlar olarak, Toplum Liderliği konumunda olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde halktan oy isterken nasıl hissedeceksiniz?"