  • BIST 105.901
  • Altın 270,537
  • Dolar 5,7766
  • Euro 6,3539
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Torununa cinsel istismarda bulunan adama 33 yıl hapis

»
Bolu’da, kız torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Fettah G., 33 yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı.
Torununa cinsel istismarda bulunan adama 33 yıl hapis

Bolu’da lise öğrencisi 17 yaşındaki Z.T., 13 yaşındayken dedesi Fettah G. tarafından birçok kez alkol içirilerek cinsel istismara uğradığını ailesine anlatmış ve geçen yıl ailesiyle birlikte suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet sonrası Fettah G. tutuklanırken, hakkında ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’‘sağlık için tehlikeli madde temin etme’, ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından dava açılmıştı.

Dün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Fettah G., hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ayrıca Z.T. , ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Son duruşmada kendisini savunan Fettah G. suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, cinsel istismarı birden fazla kez gerçekleştirdiği kanaatine vardığı Fettah G. hakkında ‘çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 30 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan üç yıl, küçük yaştaki çocuğa alkol içirme suçundan ise yedi ay olmak üzere toplam 33 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye MGK’da Kıbrıs ve Doğu Akdeniz ele alındı26 Kasım 2019 Salı 22:16
  • Muharrem İnce, manevi tazminat davası açtı26 Kasım 2019 Salı 19:50
  • UNESCO, 14 Mart'ı Dünya Matematik Günü olarak ilan etti26 Kasım 2019 Salı 19:41
  • Kulis | Davutoğlu ve ekibi hızlandı; kurucular kampının ardından parti geliyor26 Kasım 2019 Salı 16:28
  • Erdoğan: Çeşitli vesilelerle CHP'lilerden Külliye'ye gelen olmuştur26 Kasım 2019 Salı 12:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihbarata gerek yok, Muharrem Bey yeter26 Kasım 2019 Salı 11:20
  • Dersim(Tunceli ) Belediyesi'nden kadınlara regl izni25 Kasım 2019 Pazartesi 19:19
  • Bakan Selçuk: Şiddet gören kadınlar için adli destek birimleri oluşturulacak25 Kasım 2019 Pazartesi 17:08
  • CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Muharrem İnce'ye yanıt: Partimizde çete olmaz25 Kasım 2019 Pazartesi 17:08
  • Kadınların ağzından sığınma evleri: 'Sanki suç işlemişiz gibi davranıyorlar'25 Kasım 2019 Pazartesi 17:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti