Torununa cinsel istismarda bulunan adama 33 yıl hapis

Bolu’da lise öğrencisi 17 yaşındaki Z.T., 13 yaşındayken dedesi Fettah G. tarafından birçok kez alkol içirilerek cinsel istismara uğradığını ailesine anlatmış ve geçen yıl ailesiyle birlikte suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet sonrası Fettah G. tutuklanırken, hakkında ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘sağlık için tehlikeli madde temin etme’, ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından dava açılmıştı.

Dün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Fettah G., hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ayrıca Z.T. , ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Son duruşmada kendisini savunan Fettah G. suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, cinsel istismarı birden fazla kez gerçekleştirdiği kanaatine vardığı Fettah G. hakkında ‘çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 30 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan üç yıl, küçük yaştaki çocuğa alkol içirme suçundan ise yedi ay olmak üzere toplam 33 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti.