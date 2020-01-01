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Trafik kontrolünde ‘alkollü’ çıktı; kan tahlili yaptırarak alkol almadığını kanıtladı ve ehliyetini geri aldı

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Trafik kontrolünde ‘alkollü’ çıktı; kan tahlili yaptırarak alkol almadığını kanıtladı ve ehliyetini geri aldı
Trafik kontrolünde ‘alkollü’ çıktı; kan tahlili yaptırarak alkol almadığını kanıtladı ve ehliyetini geri aldı

Konya’da yeni yılın ilk dakikalarında trafik ekipleri tarafından yapılan alkol testinden 0.56 promil alkollü olduğu tespit edilen ve bunun üzerine 1228 lira ceza uygulanarak ehliyetine altı ay süreyle el konulan Faruk C.’ye (43) yapılan kan testinde alkollü olmadığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi 27 farklı noktada denetim yaptı. Alkollü olduğu tespit edilen Faruk C., polislere, “Alkol kullanan bir insan değilim. Ben umreye gittim, ne alkolü” dedi. Ancak onları ikna edemedi.

Bunun üzere alkollü olmadığını kanıtlamak için bir hastaneye giderek kan testi yaptırdı. Alkollü olmadığı belirlenen Faruk C., raporu Trafik Şube Müdürlüğü’ne götürerek ehliyetini geri aldı.

Faruk C., sosyal medya hesabında geri aldığı ehliyetiyle bir video paylaşarak şunları söyledi: “Önce kamera şakası sandım. Alkol kontrolü yaptılar. Ben de kendime çok güvendiğim için rahatça üfledim. 0.56 promil alkollü çıktım. Hakkını savunmazsan kesinlikle suçlu duruma düşüyorsun. Biraz önce ehliyetimi almışlardı. Ama gittim kan tahlili yaptırdım ve ehliyetimi geri aldım. Konya’da alkol nedeniyle ceza yiyen ilk kişi olarak beni videoya çekmişlerdi. Ben ehliyetimi geri aldım. Başınıza böyle bir şey gelirse önce karakola sonra da hastaneye gidip kan tahlilinizi alın. Sonra gidip ehliyetini geri alın.”

Haziran ayında, İzmir’in Torbalı ilçesinde, alkollü olmamasına rağmen polis çevirmesinde kanında 0.74 promil alkol çıkan ve ehliyetine altı ay süreyle el konulup para cezası verilen Ahmet Buğra Tokmakoğlu da kan tahlili yaptırmıştı. Alkollü olmadığına dair rapor alan Tokmakoğlu mahkemeye başvurmuştu.

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