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Trafik'te Asayiş Ve Denetim

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Polis Basın Subaylığı Açıkladı
Trafik'te Asayiş Ve Denetim

 

20-21.09.2022 tarihleri 20:00-01:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehanler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 540 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 167 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Çeşitli suçlardan dolayı 16 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

 

İskele’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 330 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 40 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. 1 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

 

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