  • BIST 8982.39
  • Altın 4222.01
  • Dolar 39.1889
  • Euro 44.8337
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAUkrayna savaşı Rus topraklarına taşıdı: Hava üsleri ve ağır bombardıman uçakları vuruldu

Trafikte Tehlikeli Saatler: Üç Ayrı Kazada Bir Yaralı

» »
Yeşilyurt, Alsancak ve Lefkoşa’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İki kazada sürücülerin alkollü olduğu belirlendi.
Trafikte Tehlikeli Saatler: Üç Ayrı Kazada Bir Yaralı

1 Haziran 2025 tarihinde, ülke genelinde farklı saatlerde üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalardan biri yaralanmayla sonuçlanırken, diğer iki kazada ise şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İlk kaza, saat 05.00 sıralarında Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyit Özaşık (33), yönetimindeki SE 807 plakalı araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak bir dükkânın duvarına çarptı. Yaralanan sürücü, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek kalça kırığı teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

İkinci kaza ise aynı gün saat 20.30 sıralarında Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 145 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Melek Aysun Zorlu (34), yönetimindeki YA 514 plakalı araçla, aynı yönde seyreden Batyr Orazgeldiyev’in kullandığı ZP 677 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Zorlu hakkında alkollü araç kullanmak ve kaza yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Üçüncü kaza ise 2 Haziran 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde gerçekleşti. 93 miligram alkollü olduğu belirlenen Muharrem Can Nevzat (23), yönetimindeki YS 718 plakalı araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma ve ardından demir korkuluklara çarptı. Yaralı sürücü, kendi imkânlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.

Polis, kazalarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Eşini Ciddi Şekilde Darp Etti, Çene Kemiğini Kırdı: Tutuklandı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:43
  • Lefke’de Eve Girip Bilgisayar ve Ziynet Eşyaları Çaldı: Bir Kişi Tutuklandı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:43
  • Servis Aracında Aniden Rahatsızlanan 46 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti02 Haziran 2025 Pazartesi 11:42
  • Kayıp Üniversite Diploması İlanı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:29
  • Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği protokol imzaladı02 Haziran 2025 Pazartesi 10:32
  • Erhan Arıklı: Limanlar çökmek üzere02 Haziran 2025 Pazartesi 09:41
  • Tufan Erhürman: Çocuklarımızın hakları Cumhurbaşkanlığı’nın meselesi olacak02 Haziran 2025 Pazartesi 08:57
  • Meclis toplanacak: Gündemde 7 yasa tasarısı var02 Haziran 2025 Pazartesi 08:55
  • Buse Savaşkan, Opole High Jump Festival yarışmasında ikinci oldu01 Haziran 2025 Pazar 21:54
  • UBP, DP ve YDP’den “Sağduyu Mutabakatı” yarın gerçekleşiyor01 Haziran 2025 Pazar 21:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti