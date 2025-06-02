Trafikte Tehlikeli Saatler: Üç Ayrı Kazada Bir Yaralı

Yeşilyurt, Alsancak ve Lefkoşa’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İki kazada sürücülerin alkollü olduğu belirlendi.

1 Haziran 2025 tarihinde, ülke genelinde farklı saatlerde üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalardan biri yaralanmayla sonuçlanırken, diğer iki kazada ise şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İlk kaza, saat 05.00 sıralarında Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyit Özaşık (33), yönetimindeki SE 807 plakalı araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak bir dükkânın duvarına çarptı. Yaralanan sürücü, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek kalça kırığı teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

İkinci kaza ise aynı gün saat 20.30 sıralarında Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 145 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Melek Aysun Zorlu (34), yönetimindeki YA 514 plakalı araçla, aynı yönde seyreden Batyr Orazgeldiyev’in kullandığı ZP 677 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Zorlu hakkında alkollü araç kullanmak ve kaza yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Üçüncü kaza ise 2 Haziran 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde gerçekleşti. 93 miligram alkollü olduğu belirlenen Muharrem Can Nevzat (23), yönetimindeki YS 718 plakalı araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma ve ardından demir korkuluklara çarptı. Yaralı sürücü, kendi imkânlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.

Polis, kazalarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı