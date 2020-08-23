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Trafikte yol verme kavgasında tokat attığı kadın sürücü eski tekvandocu çıktı

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İstanbul'da trafikte yol verme tartışmasında bir sürücü, aracından inerek kadın sürücüye tokat attı. Kadın sürücü eski tekvandocu çıkınca saldırgan, ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.
Trafikte yol verme kavgasında tokat attığı kadın sürücü eski tekvandocu çıktı

İstanbul'da trafikte yol verme tartışmasında bir sürücü, aracından inerek kadın sürücüye tokat attı. Kadın sürücü eski tekvandocu çıkınca saldırgan, ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.

İstanbul'da bir ara sokakta bir kadın ve bir erkek sürücü tartışmaya başladı. İddiaya göre, erkek sürücü kendine yol vermediği için aracından inip, kadın sürücüye tokat attı.

Eski tekvandocu olan Fatma Z. isimli kadın ise tokat karşısında önce kendini savundu, daha sonra ise erkek sürücünün burnundan tutarak etkisiz hale getirdi. Bu sırada el freni çekilmeyen adamın kullandığı araç ise hareket etti. Aracın hareket etmesi ile panikleyen erkek sürücü, yaklaşık 2 metre giden aracına hızla binerek el frenini çekti. Bu sırada ikilinin arasına bir genç girerek ayırdı. Erkek sürücünün aracına binerek olay yerinden uzaklaşmasının ardından kadın da aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay anları ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

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