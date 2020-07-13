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Trendyol'dan 'çocuk satışı' iddialarına yanıt

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Wayfair'den sonra Trendyol da internet üzerinden 'kaçırılan çocukların satıldığı' iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Trendyol söz konusu iddiaları reddederken, belirtilen ürünlerin siteden kaldırıldığını duyurdu
Trendyol'dan 'çocuk satışı' iddialarına yanıt

ABD merkezli mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi Wayfair'den sonra Trendyol da çocuk kaçakçılığı iddialarını reddetti.

Wayfair hakkında, internet sitesinde listelenen söz pahalı ürünlerin stok tutma birimine verilen isim olan SKU kodlarının Rus arama motoru Yandex’e yazıldığında genç kızların fotoğraflarına ulaşıldığı söylenmişti. Bu da söz konusu ürünlerin çocuk satışı için sitede yer aldığı iddialarını beraberinde getirdi.

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Wayfair'in ardından Trendyol ile ilgili de benzer bir iddia ortaya atıldı. Trendyol'da Sami Değirmencioğlu adıyla satış yapan bir kullanıcının sıradan çocuk kıyafetlerini fahiş fiyatlarla listelediği görüldü. Wayfair iddiaları üzerine bu durum kullanıcıların dikkatini çekti. Trendyol, söz konusu Sami Demircioğlu isimli satıcının sayfasını kapattı ve ürünleri kaldırdı. Ürünlerin isimleri ise “Ayşıl, Yıldız, Ada” şeklinde isimlendiriliyordu.

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TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA

İddiaları yalanlayan Trendyol'un açıklaması şöyle:

“Trendyol olarak hassasiyetle yakından takip ettiğimiz sosyal medyadaki iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Türkiye’nin Trendyol’u olarak onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. ‘Şikayet Et’ özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye’nin Trendyol’u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz.”

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