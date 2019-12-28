  • BIST 113.684
  • Altın 289,393
  • Dolar 5,9525
  • Euro 6,6449
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Trodos'a kar yağdı hava soğudu

» »
Trodos'a kar yağdı hava soğudu
Trodos'a kar yağdı hava soğudu

Güney Kıbrıs’ta etkili olan kar yağışının soğuğu Kıbrıs’ta birden havanın soğumasına neden oldu. 

Ülkede birçok bölgede hava sıcaklığı 10 derecenin altına düştü.

Lefkoşa’da dereceler 8’i gösterirken Gazimağusa’da dereceler 11’i gösteriyor. Girne’de ise hava sıcaklığı 9 derece.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre önümüzdeki günlerde en yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, yarın Güney ve Batı, diğer günler Kuzeyli yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde ise kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek.

Öte yandan yeni yılda ise yağmur bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı27 Aralık 2019 Cuma 18:37
  • Türkiye Doğu Akdeniz’i “çevreliyor”27 Aralık 2019 Cuma 18:18
  • Trodos’da kar yağışı27 Aralık 2019 Cuma 18:18
  • Süt Ürünleri İmalatcıları Birliği süt zammını eleştirdi27 Aralık 2019 Cuma 18:15
  • Yangında hayatını kaybeden Hughes’in otopsisi tamamlandı27 Aralık 2019 Cuma 18:08
  • İlk toplantı gerçekleşti27 Aralık 2019 Cuma 18:04
  • Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi asfalt yama ve drenaj sisteminin temizlenmesi projesi için imzalar atıldı27 Aralık 2019 Cuma 17:55
  • Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı27 Aralık 2019 Cuma 17:48
  • Girne ve Akçay’da hırsızlık27 Aralık 2019 Cuma 17:39
  • Lapta’da ve Pınarbaşı’nda meydana gelen ani ölümlerle ilgili otopsi raporları açıklandı27 Aralık 2019 Cuma 17:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti