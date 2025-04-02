TRT açıkladı: Boykota destek veren Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı!

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, bugün tüketimin durdurulması için yapılan "boykot" çağrısına destek veren oyuncu Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, bugün tüketimin durdurulması için yapılan "boykot" çağrısına destek veren oyuncu Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Pusat'a destek veren senarist Ali Aydın'ın Mevlana'yı konu edinen "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisi TRT'nin dijital platformu Tabii'den kaldırılmıştı.

Üniversite öğrencilerinin, İmamoğlu protestoları ardından başlayan süreçte 2 Nisan’da tüketimin durdurulması için yaptığı "boykot" çağrısı geniş kesimlerde yankı buldu. Siyasetçilerden sanatçılara, birçok isim tüketim boykotuna destek vererek çağrı yaptı.

Boykot çağrısına destek veren isimlerden biri de TRT'de yayınlanan Teşkilat adlı dizide oynayan oyunca Aybüke Pusat oldu. Pusat'ın boykota destek paylaşımının ardından, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

TRT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir.

TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.

Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez.

Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez.

Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın"

Boykota destek veren Aydın'ın dizisi Mevlana Celaleddin-i Rumi, Tabii'den kaldırılmıştı

TRT'nin Teşkilat dizisinde oynayan ve boykot çağrısı yapan oyuncu Aybüke Pusat'a destek veren senarist Ali Aydın'ın Mevlana'yı konu edinen "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisi TRT'nin dijital platformu Tabii'den kaldırılmıştı. Duruma tepki gösteren Aydın TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı hakkında "Şahanelerinizin profesör titrine mi yanayım, TRT gibi bir kuruma yönetici olabilme talihsizliğinize mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Cem Küçük sanatçıları hedef almıştı

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, 2 Nisan'daki "tüketim boykotuna" çağrı yapan sanatçıları hedef alarak, “Devletin kanalında devleti çökertmeye çalışırsan bunun bazı bedelleri olur” dedi. Küçük, akşam saatlerinde katıldığı programda ise boykot yapanlar hakkında soruşturma başlatılmasına değinerek sanatçıların ifadeye çağrılacağını öne sürdü. Küçük, "Yarın büyük gün; boykot çağrısı yapanlar ifadeye çağrılacak. Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat, boykot çağrısı üzerine çağırılacak isimler arasında" dedi. Küçük'le aynı programa konuk olan avukat Selahattin Par ve gazeteci Barış Yarkadaş ise, "Nereden biliyorsun, öyle şey mi olur? Bir suç yok ki ortada. Bu hedef gösterme!" diyerek Küçük'e tepki gösterdi.