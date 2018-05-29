TRT'den İnce'nin iddialarına ilişkin açıklama

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından "Çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ettiğimizi belirtmek durumundayız. Yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesi, bazı siyasiler TRT üzerinden başlattıkları polemiğe ısrarla devam etmektedir. TRT, miting meydanlarında seçim malzemesi haline getirilerek adeta hedef tahtasına konulmaktadır." açıklamasında bulunuldu.

TRT'den, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Seçim meydanlarında TRT'ye ilişkin ortaya konulan yanlış bilgi, suçlama ve tehditlerin üzüntüyle takip edildiği belirtilen açıklamada, Kurumun, Türkiye'nin siyasi tarihinde pek çok ilkin gerçekleşeceği 24 Haziran seçimleri öncesinde kasıtlı olarak içine çekilmeye çalışılan ve kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tartışmalara prim vermemek adına bugüne kadar sessiz kaldığı ifade edildi.

Suçlamaların tehdit boyutuna varması, provokasyona dönüştürülmesi ve ardından TRT çalışanlarına saldırıların başlaması üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ettiğimizi belirtmek durumundayız. TRT, kamu yayıncısı olmanın getirdiği birtakım kurallara bağlı olarak yayıncılık yapmaktadır. Yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesi, bazı siyasiler TRT üzerinden başlattıkları polemiğe ısrarla devam etmektedir. Birçok ülkede milyonlarca izleyicinin buluşma noktası olan TRT, miting meydanlarında seçim malzemesi haline getirilerek adeta hedef tahtasına konulmaktadır. Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla çıktıkları milletin huzurunda ağırlıklı olarak TRT'yi eleştiren bazı siyasilerin, kurumumuz üzerinden siyasi bir gündem belirleme çabası içinde oldukları görülmektedir."

Açıklamada, İnce'nin seçim kampanyasına başladığından bu yana "TRT kanallarında mitinglerinin canlı yayınlanmadığı, faaliyetlerinin haber yapılmadığı ve TRT kanallarının hiç izlenmediği" gibi sayısız iddia ve ithamda bulunduğu aktarıldı.

İddiaların tamamının asılsız ve iyi niyetli yaklaşımdan uzak olduğu belirtilen açıklamada, "Sayın İnce, '21 Mayıs Bartın mitinginde, 13-20 Mayıs tarihleri arasında TRT 1 kanalında kendisine 16 dakika, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ise 117 dakika süre ayrıldığını' iddia etmiştir. TRT 1 ana akım eğlence kanalımız olup seçimle ilgili herhangi bir faaliyet içinde bulunmamaktadır. Bahsedilen kanal muhtemelen TRT Haber kanalımızdır." ifadesi kullanıldı.

"13-20 Mayıs'ta 125 dakika yer verildi"

Gerçeklerin hiç de öyle olmadığının medya takip raporlarınca gözler önüne serildiği vurgusu yapılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sayın Muharrem İnce'nin iddiasının aksine, 13-20 Mayıs arasında kendisinin 13 ayrı seçim faaliyetine canlı yayın olarak TRT ekranlarında toplam 125 dakika yer verilmiştir. Sayın İnce'nin Kurumumuza dönük eleştirilerinin de yer aldığı bu canlı yayınlar ayrıca haberleştirilerek haber bültenlerimizde 59 ayrı haber olarak 82 dakika süre ile yayınlanmıştır. Yine Sayın İnce'nin mitinglerine ait detaylar TRT muhabirleri aracılığıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarla da seyirciye aktarılmıştır. Ayrıca TRT Haber Twitter hesaplarından ve 'www.trthaber.com' adresinden de Sayın Muharrem İnce'nin seçim faaliyetlerine ilişkin çok sayıda canlı yayın ve haber servisi gerçekleştirilmiştir.

Kamu yayıncısı olarak yayınlamakla yükümlü olduğumuz Cumhurbaşkanı faaliyetleri çerçevesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi tören, kabul ve yurt dışı-yurt içi ziyaretleri TRT ekranlarında yer almaktadır. Sayın İnce'nin özellikle dikkat çektiği 13-20 Mayıs tarih aralığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aday kimliğiyle yürüttüğü seçim çalışmaları 46 dakika, Cumhurbaşkanı olarak 5'i İngiltere'de olmak üzere 6 ayrı resmi programı ise 125 dakika süre ile TRT ekranlarında yayınlanmıştır."

Açıklamada, Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adaylığı gibi iki farklı kimliğinin bilinçli olarak birbirine karıştırılarak süre çarpıtması yapıldığı belirtilerek, İnce'nin yanlış bildiği ya da yanıltıldığı diğer bir konunun ise "TRT kanallarının izlenmediği" iddiası olduğu aktarıldı.

"Provokasyonları kınıyoruz"

Bağımsız kuruluşlarca hazırlanan reyting raporlarının İnce'nin ifadelerini doğrulamadığına değinilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Seçim kampanya dönemi başladığından bu yana en çok izlenen haber kanalı TRT Haber olmuştur. Basit bir çabayla ortaya çıkarılabilecek tüm bu gerçeklere rağmen verilen yanlış bilgiler ve tehditkar açıklamalar, Türkiye'yi yönetmeye aday olduğunu açıklayan bir siyaset adamının vaatleri ile örtüşmemektedir. TRT Kurumu ve çalışanlarını yıpratan açıklamalara rağmen kamu yayıncısı olmanın getirdiği kurallara bağlı olarak tarafsız ve dengeli yayıncılığımıza devam etme gayreti içinde olduğumuzu bu açıklamayla bir kez daha bildiririz. Ortaya konulan suçlama, tehdit ve artık saldırganlığa dönüşen provokasyonları da hiçbir şekilde tasvip etmeyip, kınadığımızı belirtmek isteriz."