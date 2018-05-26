  • BIST 103.235
  • Altın 197,827
  • Dolar 4,7171
  • Euro 5,5018
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Trump Çinli şirketin yeniden açılmasına izin verdi

» »
ABD Başkanı Donald Trump, Çinli elektronik ve telefon ekipmanı üreticisi ZTE'ye getirilen yaptırımların iptal edileceğini ve şirketin yeniden faaliyete geçeceğine yönelik haberleri teyit etti.
Trump Çinli şirketin yeniden açılmasına izin verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli elektronik ve telefon ekipmanı üreticisi ZTE'ye getirilen yaptırımların iptal edileceğini ve şirketin yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ZTE'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma sağlandığı yönündeki haberleri doğruladı.

Demokratların Çinli firmanın yeniden faaliyete geçmesine imkan tanıyacak anlaşmaya karşı çıkmasını eleştiren Donald Trump, art arda yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Senatör Chuck Schumer ve Obama yönetimi, telefon şirketi ZTE'nin hiçbir güvenlik kontrolü olmadan büyümesine izin verdi. Ben şirketi kapattım ve açılmasına yüksek seviyede güvenlik kontrolleri, yönetim ve yönetim kurulu değişikliği, Amerikalı parça kullanma zorunluluğu ve 1.3 milyar dolar ceza karşılığında izin verdim. Demokratlar şikayet etmek ve engellemekten başka hiçbir şey yapmaz. Onlar sadece kötü anlaşmalar yaptı (İran) ve sözde ticaret anlaşmaları tüm dünyada alay konusu."

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, hafta başında Washington ve Pekin hükümetlerinin söz konusu şirkete yönelik yaptırımların iptali için taslak anlaşma üzerinde uzlaşma sağladıklarını iddia etmişti. Trump'ın bu iddiayı aynı gün içinde yalanlamasına rağmen benzer haberler çıkmaya devam etmişti.

Son olarak ABD Ticaret Bakanlığının, ZTE'nin ABD'deki faaliyetlerine yeniden başlamasını sağlayacak anlaşmayı Kongreye sunduğu iddia edilmişti.

Trump yönetimi, Çinli şirket ZTE'nin ABD'de üretilen ürünleri yasa dışı yollarla İran'a göndererek ABD hükümetinin İran yaptırımlarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satmasını 7 yıl süreyle yasaklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Almanya'daki rüşvet karşılığı iltica skandalı büyüyor22 Mayıs 2018 Salı 09:52
  • Selanik'teki saldırıda dört kişi hakim karşısına çıkacak22 Mayıs 2018 Salı 09:49
  • İtalya'da popülistlerin başbakan adayı bir profesör22 Mayıs 2018 Salı 09:45
  • İskoçya evsizler için köy kurdu21 Mayıs 2018 Pazartesi 20:00
  • Güney Kıbrıs'tan AB'ye 'Akkuyu nükleer santralini durdurun' çağrısı21 Mayıs 2018 Pazartesi 19:58
  • İngiltere'de hükümete Rusya suçlaması21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:46
  • Almanlar ABD'ye olan güvenini yitirdi21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:19
  • Askerler savaş travmasından kurtulamıyor20 Mayıs 2018 Pazar 11:30
  • Batı Balkan ülkelerine AB üyeliği için tarih yok18 Mayıs 2018 Cuma 18:04
  • Çifte ajan Skripal taburcu edildi18 Mayıs 2018 Cuma 17:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti