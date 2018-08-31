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Trump: Erdoğan Pastör Brunson konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de ev hapsinde bulunan Pastör Andrew Brunson konusunda kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
Trump: Erdoğan Pastör Brunson konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı

Beyaz Saray'da Bloomberg haber ajansına verdiği mülakatta Trump, Erdoğan tarafından yüz üstü bırakıldığını hissettiğini söyledi.

Andrew Brunson, yaklaşık 2 yıl Türkiye'de tutuklu yargılandıktan sonra 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

İzmir'de devam eden dava sürecinde Brunson'a 'casusluk' ve 'örgüt adına suç işlemek' suçlamaları yöneltiliyor ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bloomberg, Trump'ın önce Brunson konusunda konuşmak istemediğini ve "Bu konu benim için çok özel" dediğini, ardından ise yaşanan süreçten kısaca bahsettiğini aktardı.

Brunson

ABD Başkanı, İsrail'de tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılması sürecine yardımcı olduğunu, bunun karşılığında ise Türkiye'den Brunson'ın serbest bırakılmasını beklediğini ifade etti ancak bu beklentinin gerçekleşmediğini söyledi ve Erdoğan konusunda 'Beni hayal kırıklığına uğrattı' diye konuştu.

Türkiye Andrew Brunson karşılığında Ebru Özkan'ın serbest bırakılması yönünde bir takas girişimini yalanlamış, Reuters'a konuşan yetkililer, bu iddialar için 'tamamen asılsız' demişti.

Pastör Andrew Brunson'ın ev hapsinin devam etmesi nedeniyle ABD yönetimi Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulamış, ardından da Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük vergisi yükünü ikiye katlayarak yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Türkiye ise ABD'nin yaklaşımının stratejik ortaklık ve NATO müttefikliğine uymadığını ifade ederek Türk yargı sistemine müdahalelerin kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.

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