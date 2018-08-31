Trump: Erdoğan Pastör Brunson konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı

Beyaz Saray'da Bloomberg haber ajansına verdiği mülakatta Trump, Erdoğan tarafından yüz üstü bırakıldığını hissettiğini söyledi.
Andrew Brunson, yaklaşık 2 yıl Türkiye'de tutuklu yargılandıktan sonra 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.
İzmir'de devam eden dava sürecinde Brunson'a 'casusluk' ve 'örgüt adına suç işlemek' suçlamaları yöneltiliyor ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Bloomberg, Trump'ın önce Brunson konusunda konuşmak istemediğini ve "Bu konu benim için çok özel" dediğini, ardından ise yaşanan süreçten kısaca bahsettiğini aktardı.
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