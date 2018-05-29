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Trump-Kim zirvesi için diplomasi trafiği

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ABD ile Kuzey Kore arasında yapılması planlanan zirve için heyetlerarası görüşmeler sürüyor. Kuzey Kore lideri Kim'e en yakın isimlerden biri, Washington'a gitmeye hazırlanıyor.
Trump-Kim zirvesi için diplomasi trafiği

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un arasında yapılması planlanan zirve için hazırlık çalışmalarına hız verildi. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın diplomatik çevrelere dayandırdığı haberine göre, Kuzey Koreli General Kim Yong Chol Pekin'de temaslarda bulunduktan sonra zirveyle ilgili görüşmeler yapmak üzere Çarşamba günü ABD'ye gidecek.

Kim Yong Chol'un 2000 yılından bu yana ABD'yi ziyaret eden en yüksek rütbeli Kuzey Koreli general olmaya hazırlandığı belirtiliyor. Devlet Başkanı Kim Jong Un'un en güvendiği kişiler arasında yer alan General Kim, nükleer anlaşmazlığın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik girişimlere de katılmıştı.

General Kim, Güney Kore'deki kış olimpiyatlarının açılış töreninde ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın yanında oturmuş, Devlet Başkanı Kim Jong Un'a Pekin ziyaretleri sırasında refakat etmiş ve iki kez de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüştü.

Kim'in temsilcisi eski istihbaratçı

Resmi sıfatı Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Konseyi İkinci Başkanı olan General Kim Yong Chol kariyerine istihbarat servisinde başlamıştı. Güney Kore, 2010 yılında Cheonan korvetinin batırılmasından General Kim'i sorumlu tutuyor. Kuzey Kore, 46 gemi mürettebatının öldüğü bu olayla ilgili suçlamaları reddetmişti. 

ABD'nin taleplerinin başında Kuzey Kore'deki nükleer silahların komple, denetlenebilir ve silahlanmanın yeniden başlatılmasına imkân tanımayacak şekilde tasfiye edilmesi geliyor. Kuzey Kore ise ABD'den askeri birliklerini Güney Kore'den çekmesini ve Güney Kore ve Japonya'yı koruyan 'nükleer caydırıcılık' sistemini kaldırmasını talep ediyor. Kore yarımadasının tamamen nükleer silahlardan arındırılmasını hedeflediğini duyuran Kuzey Kore tek taraflı adımlar atmaya ise yanaşmıyor.

Trump ile Kim Jong Un'un 12 Haziran'da bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı. Başkan Trump'ın "Kuzey Kore'nin düşmanca tutumunu" gerekçe göstererek zirveyi iptal ettiğini duyurmasına rağmen Kuzey Kore görüşmelere açık olduğu sinyalini vermişti. Bunun üzerine Donald Trump zirvenin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söylemişti.

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