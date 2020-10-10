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Trump önce ‘ilaçları bıraktım’ dedi! Sonra öksürük krizine girdi

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Corona virüsüne yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'ta katıldığı iki ayrı programda sağlık durumuyla ilgili çelişki yarattı. İlk önce ilaç almayı bıraktığını söyleyen Trump, telefonla bağlandığı yayında ise öksürük krizine girdi.
Trump önce ‘ilaçları bıraktım’ dedi! Sonra öksürük krizine girdi

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının merkez üssü ABD’de Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın hastalığa yakalanması uluslararası basının gündeminden düşmüyor.

Trump sağlık durumuyla ilgili bir yandan sosyal medyadan mesajlar verirken, diğer yandan da televizyon programlarına bağlanarak iyi olduğunu ispatlamaya çalışıyor.

Ancak Trump’ın bu çabası, Fox News’ta yer aldığı iki ayrı programla çelişki yarattı. İlk olarak Dr. Marc Siegel’la yaptığı röportaj yayınlanan Trump, kendisini iyi hissettiğini ve ilaç tedavisini bıraktığını vurguladı. Plazma bağışında bulunacağını söyleyen Trump, “8 saattir ilaç almıyorum. Bu iyi hissettiriyor. İlaç almayı sevmiyorum” dedi.

‘NEFES SORUNUM YOKTU’

Başkan Trump, kendisine yeniden test uygulandığını söylerken, kesin sonuçların eline ulaşmadığını öne sürdü. Trump geçirdiği semptomlarla ilgili olarak da, “Walter Reed Askeri Hastanesi’ne giderken kendimi çok güçlü hissetmiyordum ancak birçok insanın aksine nefes sorunum yoktu” ifadelerini kullandı.

74 yaşındaki Trump, bu röportajdan sonra Sean Hannity’nin programına telefonla bağlandı. Yayın sırasında zor anlar yaşayan Trump, bir ara öksürük krizine girdi. Telefonun mikrofonunu kapattığı dikkat çeken Trump, özür diledikten sonra konuşmasına devam etti.

KARANTİNA BİTMEDEN MİTİNG

Corona virüsüne yakalananların 14 gün karantinaya girmesi gerekirken Trump’ın miting yapma isteği ve sağlık durumuyla ilgili şüpheler tartışma yaratıyor. Trump ekibinin çalışma yaptığını ve bugün Florida’da yarın da Pennsylvania'da miting yapmak istediğini söylemişti.

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