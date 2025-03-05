Trump: Öyle ya da böyle Grönland’ı alacağız.

•Grönland halkına bir mesajım var.
•Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı güçlü bir şekilde destekliyoruz.
•Bizi seçerseniz, sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne davet ediyoruz
•Öyle ya da böyle Grönland’ı alacağız.
•Grönland halkına bir mesajım var.
•Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı güçlü bir şekilde destekliyoruz.
•Bizi seçerseniz, sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne davet ediyoruz
•Öyle ya da böyle Grönland’ı alacağız.
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