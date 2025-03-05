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SON DAKİKAArap liderler, Trump'ın Gazze vizyonuna alternatif olacak 53 milyar dolarlık planı onayladı

Trump: Öyle ya da böyle Grönland’ı alacağız.

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Trump: Öyle ya da böyle Grönland’ı alacağız.
Trump: Öyle ya da böyle Grönland’ı alacağız.

•Grönland halkına bir mesajım var.

•Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı güçlü bir şekilde destekliyoruz.

•Bizi seçerseniz, sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne davet ediyoruz

 •Öyle ya da böyle Grönland’ı alacağız.

 

 

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