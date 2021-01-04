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Trump Pes Etmiyor… Skandal Ses Kayıtları Sızdı: Sonuçları Değiştirin

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ABD Başkanı Donald Trump, görevi devretmesine sayılı günler kala yeni bir skandalla gündemde. Georgia'daki en üst düzey seçim yetkilisini arayan Trump'ın, sonuçları değiştirmesi için baskı yaptığı ses kayıtları ortaya çıktı.
Trump Pes Etmiyor… Skandal Ses Kayıtları Sızdı: Sonuçları Değiştirin

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump karşısında ipi göğüsledi. 20 Ocak'ta yemin edecek olan Biden görevi devralmak için adeta gün sayıyor.

Devir teslim törenine yalnızca günler kalmış olmasına rağmen Trump'ın yenilgiyi kabul ettiği tam olarak söylenebilmiş değil. Koltuğu bırakmaya hevesli olmayan Trump hileli olarak nitelediği seçimler için davalar açsa da, Yüksek Mahkeme'den defalarca eli boş döndü.

Hukuk önünde yolları tüketen Trump, işleri farklı bir boyuta taşıdı. Başkan Trump’ın seçimin en kritik eyaletlerinden Georgia’yla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı. Washington Post gazetesinin ele geçirdiği ve ABD’nin gündemine oturan ses kayıtlarında Trump’ın, eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi Brad Raffensperger’le görüşmesi yer alıyor.

‘KAYBETME İHTİMALİM YOK’


Trump, Joe Biden’a 11 bin 779 oy farkla kaybettiği eyalette sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını istiyor.

2 Ocak’ta yapılan görüşmeye ait yaklaşık 1 saatlik kayıtta Trump, Raffensperger’in üzerinde baskı kurmaya çalışarak,”Sadece yeniden hesapladığınızı söyleyin, bunda yanlış bir şey yok. Georgia’yı kaybetmiş olma ihtimalim yok, bu olmuş olamaz. Yüzbinlerce oyla kazandık” ifadelerini kullanıyor.

‘CEZA GEREKTİREN BİR SUÇ’


Seçim sonuçlarının doğru olduğunu savunan ve Trump’ın talebini geçiren Raffensperger ise, “Sayın Başkan, buradaki sıkıntı elinizdeki verilerin yanlış olması” diye karşılık veriyor.

Bu cevaba üstü kapalı bir tehditle yanıt veren Başkan Trump ise, “Neler yapıldığını biliyorsun ve bunu rapor etmiyorsun. Bu ceza gerektiren bir suç. Bunun olmasına izin veremezsin. Bu senin ve avukatın için büyük bir risk” diyor.

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