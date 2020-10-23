Trump ve Biden, Seçimler Öncesi Son Kez Karşı Karşıya Geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi ikinci ve son kez canlı yayınlanan tartışma programında karşı karşıya geldi. Öncekine kıyasla daha 'ölçülü' geçen tartışmaya koronavirüs ve göçmenler konuları damga vurdu.

Bu tartışmanın, kamuoyu yoklamalarında eski başkan yardımcısı Biden'ın gerisinde görünen Trump'ın son şansı olabileceği belirtiliyordu.

Nashville'deki Belmont Üniversitesi'nde Türkiye saatiyle 04.00'te başlayıp bir buçuk saat süren son tartışmanın moderatörlüğünü NBC'den Kristin Welker yaptı.

İlk tartışmada özellikle Trump'ın, rakibinin sözünü sıklıkla kesmesi nedeniyle, bu kez benzer bir durum yaşanmasını önlemek için bir aday konuşulurken diğer adayın mikrofonu kesildi.

Geçen hafta yapılması planlanan ikinci tartışma Covid-19 teşhisi konulan Trump'ın sanal formatı reddetmesi nedeniyle yapılamamıştı.