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Trump: Yeniden seçilirsem ‘ilk gün hariç’ diktatör olmayacağım

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Trump, göreve gelir gelmez başkanlık yetkilerini kullanarak “ilk gün” ülkesinin Meksika sınırını kapatacağı ve petrol üretimini artıracağı vaadinde bulundu
Trump: Yeniden seçilirsem ‘ilk gün hariç’ diktatör olmayacağım

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, gelecek seçimlerde yeniden başkan seçilmesi halinde "ilk gün hariç" diktatör olmayacağını söyledi.

Gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olması beklenen Trump, seçim çalışmaları için gittiği Iowa eyaletinin Davenport kentinde bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’a yeniden seçilmesi halinde yetkilerini kötüye kullanarak siyasi rakiplerinden intikam alacağı yolundaki suçlamaları reddetti.

“İlk gün” açıklamasına açıklık getiren Trump, göreve gelir gelmez başkanlık yetkilerini kullanarak, “ilk gün” ülkesinin Meksika ile güney sınırını kapatacağı ve petrol üretimini artıracağı vaadinde bulundu.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda tekrar iktidara gelmesi halinde başta şu andaki Başkan Joe Biden olmak üzere kendisi hakkında suç dosyaları hazırlayan Adalet Bakanlığı bürokrasisinden "intikam" alacağı vaadinde bulunuyordu.

Trump’ın anketlere göre şanslı görüldüğü Iowa eyaletinde ön seçimler 15 Ocak’ta başlayacak.

ABD Başkanı Biden, son yaptığı açıklamalarda Trump’ın “demokrasi için tehdit” olduğunu belirtirken, Trump'ın ikinci kez seçilmesinin Amerikan otokrasisinin daha önce benzeri görülmemiş ve tehlikeli bir çağını başlatabileceği uyarısında bulunuyor.

2017 ila 2020 arasında yönetimde olan Trump, uzun süre seçimlerde hile yapıldığını ve başkanlığın kendisinden çalındığını iddia etmişti.

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