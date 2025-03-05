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Trump: Zelenskiy müzakere masasına gelmeye hazır

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ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den müzakere masasına gelmeye hazır olduğunu söylediği bir mektup aldığını açıkladı.
Trump: Zelenskiy müzakere masasına gelmeye hazır

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kongre'de yaptığı konuşmada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den müzakere masasına gelmeye hazır olduğunu ifade eden bir mektup aldığını açıkladı.

Trump'ın verdiği bilgiye göre Zelenskiy mektubunda ülkesinin Rusya ile olan savaşında ABD'nin verdiği desteği takdir ettiğini ifade etti. Zelenskiy Ukrayna'nın Rusya ile en kısa sürede bir barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ve bunu hayata geçirmek için ABD ile mineral anlaşmasını imzalamayı kabul ettiğini belirtti.

"Bugünün erken saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den önemli bir mektup aldım" diyen Trump mektuptan alıntı yaparak "Ukrayna kalıcı barışı yakınlaştırmak için müzakere masasına mümkün olan en kısa sürede gelmeye hazır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez" ifadelerini paylaştı. Ukrayna lideri "Ekibim ve ben kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız" dedi.

Zelenskiy mektupta "Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığını sürdürmesine yardımda bulunmak için Amerika'nın yaptıklarına gerçekten değer veriyoruz" dedi ve Trump'a "kendisine uygun olan herhangi bir zamanda" mineral anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu belirtti.

Trump mektubu "takdir ettiğini" belirtse de bunun Ukrayna konusunda izlediği askeri yardımları durdurma tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği konusunda yorum yapmadı.

Vance'in sözleri tepki çekti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance mineral anlaşmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i caydırmak bakımından gönderilecek barış gücü askerlerinden daha faydalı olacağını söylemesi ise Avrupa'da tepki topladı.

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