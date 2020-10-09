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Trump'ın Doktoru Conley: "Cumartesi Trump'ın Güvenli Bir Biçimde Kamusal İşlerine Dönmesini Bekliyorum"

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 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın, cumartesi günü kamusal işlerine güvenli bir şekilde dönmesinin beklendiği açıklandı. 
Trump'ın Doktoru Conley: "Cumartesi Trump'ın Güvenli Bir Biçimde Kamusal İşlerine Dönmesini Bekliyorum"

Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

Trump'ın nabzının, tansiyonunun, solunum hızının ve kalp atım hızına dair verileri de paylaşan Conley, "Eve döndüğünden bu yana Trump'ın fiziki durumu stabil kaldı ve hastalığın ilerlediğine dair bir belirti göstermedi." bilgisini paylaştı. 

Conley, Trump'ın tedaviye gayet iyi cevap verdiğini ve verilen ilaçların herhangi bir yan etki göstermediğini vurgulayarak, "Cumartesi günü, Trump'a Kovid-19 tanısı konulalı 10 gün olacak. Sağlık ekibinin uyguladığı ileri seviyeli tanıların ilerlemesine baktığım zaman, cumartesi günü Trump'ın güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

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