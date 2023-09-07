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Trump’ın duruşması televizyondan canlı yayınlandı

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ABD’nin eski başkanı Donald Trump ile diğer 18 sanığın Georgia’da 2020 başkanlık seçimlerine müdahaleyle suçlandıkları davayla ilgili ilk duruşma televizyondan canlı yayınlandı.
Trump’ın duruşması televizyondan canlı yayınlandı

Fulton Bölge Yüksek Mahkemesi’ndeki duruşmaya Trump ve diğer sanıklar şahsen katılmazken, avukatlar hazır bulundu.

AA’nın haberine göre davaya bakan yargıç Scott McAfee, duruşmada, Trump’ın eski kampanya avukatları Kenneth Chesebro ile Sidney Powell’ın avukatları tarafından savunulan ‘hızlı yargılanma’ taleplerini dikkate alarak, 23 Ekim’de yargılanmalarına başlanmasına karar verdi.

Duruşmada savcılar, Trump’ın da dahil olduğu 19 kişinin yargılanmasının yaklaşık dört ay süreceğini, eyaletin 150’den fazla şahidi dinlemeyi planladığı bilgisini paylaşırken McAfee, sanıkların çok olması nedeniyle bu sürenin sekiz aya kadar çıkabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Duruşma, televizyondan canlı yayınlanan ilk Trump davası olarak tarihe geçerken, Trump ve diğer 18 sanık, Georgia eyaleti yasalarına göre ‘duruşmaya katılmama’ hakkını kullandıkları için mahkemede hazır bulunmadı.

Trump ve 18 sanık, duruşmadan günler önce Georgia’daki davayla ilgili bütün suçlamaları reddetmişti.

Sanıkların arasında bulunan Trump’ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, ayrıca, davanın federal mahkemede görülmesi için başvuru yapmıştı.

 

Ne olmuştu?

Trump, Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta büyük jürisi tarafından 15 Ağustos’ta suçlanmış, hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos’ta da teslim olmuştu.

200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyen Trump’ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Trump, ‘sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı’ olarak tarihe geçmişti.

Trump, teslim olduğu 24 Ağustos’tan sonra geçen ilk haftada Cumhuriyetçi tabandan aday adaylığı için 7,1 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

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