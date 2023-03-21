Trump'ın gözaltına alınması olasılığına karşı ABD'de polis teşkilatları alarmda

New York’ta polis teşkilatı içindeki tüm memurlara, dedektifler dahil olmak üzere, üniforma giymeleri talimatı verildi.

Washington ve Los Angeles’ta da yetkililer bu olasılığa karşı görevdeki kolluk kuvveti sayısını artırıyor.

Donald Trump, eski porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili soruşturuluyor.

New York’taki savcılık, yapılan ödemenin kayda geçirilişinde sahtecilik yapılıp yapılmadığını araştırıyordu.

ABD'de bir suçu örtbas etmeye çalışmak, o suçun niteliği ne olursa olsun daha ciddi bir suçlamaya evrilebiliyor.

Resmen suçlanması halinde Trump, hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD başkanı olacak.

Jürinin bugünkü toplantısı öncesinde Manhattan bölgesinde güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.

Mahkeme binası önüne çelik barikatlar çekildi. Çok sayıda medya mensubu da buraya kamp kurmuş durumda.

ABD medyasında genel kanı Trump’ın suçlanacağı yönünde. Eğer bu gerçekleşirse, Trump, Florida’daki evinden New York’a getirilecek, burada parmak izi alınacak ve fotoğrafı çekilecek.

New York Polis Teşkilatı ve FBI’ın, eski ve görevdeki ABD başkanlarını korumakla görevli olan ABD Gizli Servis’i ile de temasa geçtiği ve olası bir gözaltı kararına karşı durum değerlendirmesi yaptığı bildiriliyor.

Washington'daki Kongre binasında da güvenlik önlemleri artırıldı.

Los Angeles’ta ise yerel polisin yanı sıra federal güvenlik birimlerinin de olası protestolara karşı hazırlık yaptığı aktarılıyor.

Trump'ın resmen suçlanıp suçlanmaması kararı New York Şehri Bölge Savcısı Alvin Bragg'a ait.

Bragg, Cumartesi günü çalışanlarına gönderdiği bir elektronik posta ile “New York’ta hukukun üstünlüğünü tehdit edecek ya da bizi sindirmeye çalışacak girişimlere hoşgörü göstermeyeceğiz” mesajı vermişti.

Bu elektronik posta, Trump’ın gözaltına alınması halinde taraftarlarına protesto çağrısı yapması sonrası atılmıştı.

Trump gözaltına alınırsa ne olur?

Eğer suçlu bulunursa Trump'ın avukatları eski başkanın gözaltına alonmasında standart prosedürlerin izleneceğini belirtti.

Yani Trump Florida, Mar-a-Lago'daki evinden New York City adliyesine giderek burada parmak izlerini verip, sabıka fotoğrafı çektirecek.

Bu tip tarihi bir girişimin, Trump ile ilgili güvenlik endişeleri göz önüne alındığında nasıl uygulanacağı belirsiz.

Girişim muhtemelen bölge savcılığı ile Trump'ın yasal ekibi arasında müzakerelere konu olacak.