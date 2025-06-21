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Trump'ın "Kıyamet Günü Uçağı" havalandı

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ABD Başkanı Donald Trump’a ait “Kıyamet Günü Uçağı” olarak bilinen E-4B tipi komuta uçağı uzun zaman sonra havalandı. Uçuşun zamanlaması, ABD komuoyunda saldırı endişesi yarattı.
Trump'ın "Kıyamet Günü Uçağı" havalandı

ABD vatandaşları, Başkan Donald Trump’a tahsisli “Kıyamet Günü Uçağı”nın ülke içindeki hareketliliğiyle alarma geçti.

“Kıyamet Günü Uçağı” esasında E-4B Nightwatch tipi özel bir Boeing uçağı.

HAVADAN KOMUTA MERKEZİ OLARAK KULLANILIYOR

Nükleer saldırıya dahi dayanabilecek şekilde tasarlanan bu uçaklar, kriz anlarında üst düzey yetkililerin havadan komuta merkezi olarak kullanılıyor.

Güzergahı ve zamanlaması, İran-İsrail çatışmasındaki tırmanış ve Trump’ın “İran’ın koşulsuz teslim olması” yönündeki sert açıklamalarıyla çakışınca uçuş sosyal medyada spekülasyonlara yol açtı.

Ancak ABD Hava Kuvvetleri’nden yapılan resmi açıklamada, uçuşun mevcut Ortadoğu krizinden bağımsız olarak önceden planlandığı ve Air Force Global Strike Command’e yönelik bir komuta ziyaretinin parçası olduğu bildirildi.

11 EYLÜL'DE DE KULLANILDI

E-4B’ler sadece savaş senaryoları için değil; geçmişte ekipleri taşımak ya da kasırga krizlerinde komuta merkezi olarak kullanmak gibi çeşitli görevlerde de devreye girdi.

11 Eylül saldırıları sırasında da bu uçaklardan biri Başkan George W. Bush’un geçici güvenli komuta merkezi olmuştu.

UÇAĞI KARARGAH YAPAN ÖZELLİKLERİ

Her biri 3 katlı olan bu uçaklar; brifing odaları, toplantı salonları, dinlenme alanları ve gelişmiş iletişim sistemleriyle donatılmış durumda.

Termal ve nükleer koruma zırhına sahip E-4B’ler, siber saldırılara ve elektromanyetik dalgalara karşı da dayanıklı.

Uçaklar, yörüngedeki tüm uydularla iletişim kurabilen 67 anten ve çanak taşıyor. Havada yakıt ikmali yapılabildiği için bir haftaya kadar aralıksız görevde kalabiliyorlar.

RUTİN GÖREV AÇIKLAMASI TATMİN ETMEDİ

Her ne kadar Hava Kuvvetleri uçuştan hemen sonra “rutin görev” vurgusu yapsa da, uçuşun İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail’e sert tepki verdiği ve Trump’ı dolaylı olarak tehdit ettiği saatlerle çakışması dikkat çekti.

ABD’nin elinde sadece dört adet bulunan E-4B uçağı, nükleer çağın en stratejik hava araçlarından biri olmaya devam ediyor.

 

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