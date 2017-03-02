TSK'nın zırhlı aracı Suriye ordusunun elinde' iddiası

IŞİD'in Fırat Kalkanı harekatına katılan güçlerden önceki haftalardaki çatışmalar sırasında ele geçirdiği iddia edilen, TSK'ye ait ABC-15 zırhlı personel taşıyıcının, bu kez Suriye ordusunun elinde görüntülendiği ileri sürüldü.
94 numaralı aracın, daha önce IŞİD militanlarının elinde görüldüğü öne sürülmüştü.Aynı bölgeye üneyden ilerleyen Suriye ordusunun Tadif'i ele geçirmesi sonrasındaysa, Suriye askerleri tarafından denetlenirken görüntülendiği belirtiliyo
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