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TSK'nın zırhlı aracı Suriye ordusunun elinde' iddiası

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TSK'nın zırhlı aracı Suriye ordusunun elinde' iddiası
IŞİD'in Fırat Kalkanı'na katılan güçlerden ele geçirdiği iddia edilen AVC-15 zırhlı personel taşıyıcının, Tadif'i örgütten temizleyen Suriye ordusunun elinde görüntülendiği iddia edildi.

IŞİD'in Fırat Kalkanı harekatına katılan güçlerden önceki haftalardaki çatışmalar sırasında ele geçirdiği iddia edilen, TSK'ye ait ABC-15 zırhlı personel taşıyıcının, bu kez Suriye ordusunun elinde görüntülendiği ileri sürüldü.

​94 numaralı aracın, daha önce IŞİD militanlarının elinde görüldüğü öne sürülmüştü.​Aynı bölgeye üneyden ilerleyen Suriye ordusunun Tadif'i ele geçirmesi sonrasındaysa, Suriye askerleri tarafından denetlenirken görüntülendiği belirtiliyo

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