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TTB Başkanı Fincancı: Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısı sağlanması devletin görevidir

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Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı, grip salgınının kapıda olduğunu ve Sağlık Bakanlığı'nı gerekli hazırlıkların yapılması yönünde uyardıklarını belirtti.
TTB Başkanı Fincancı: Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısı sağlanması devletin görevidir

Şebnem Korur Fincancı, Evrensel gazetesi için kaleme aldığı "Tabip odaları ne yapar?" başlıklı yazısında, Türkiye'nin neden kendi grip aşısını üretemediğini sordu.

Fincancı, "Koruyucu sağlık hizmetleri her yurttaşın hakkıdır ve aşı bunun vazgeçilmezlerindendir. Bilimsel olarak anlaşılamaz bu puanlama sistemi, hekimlerin toplumla karşı karşıya getirilmesinden ve sağlıkta yeni bir şiddet dalgasının körüklenmesinden başka bir şeye yaramayacaktır" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütünün söylemiyle “Riski olsun olmasın yaşı 6 ay üzerinde olan her yurttaşımıza aşı” temin edilmelidir. Aşı işlemleri toplum sağlığını korumanın önemli adımlarındandır ve bir yaşam hakkıdır. Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısının sağlanması devletin görevidir. En önemli risk grubu olan sağlık çalışanlarının tümüne, ivedilikle influenza aşısı yapılmalıdır. Güney Yarıkürede grip salgınının görece hafif geçirilmesinde maske takmanın etkisi tartışılırken, toplumda nitelikli maskenin ücretsiz temin edilmesi de devletin yükümlülüğüdür

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