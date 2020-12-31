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TTB'den sanatçılara çağrı: Yılbaşı gecesi sağlık çalışanına ses olsanız ne güzel olur

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Koronavirüs salgınıyla mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanları için Türk Tabipleri Birliği yeni yıl nedeniyle sanatçılara yaptığı çağrıda "Şarkınızla, sözünüzle, enstrümanınızla, sesinizle soluk olsanız" dedi.
TTB'den sanatçılara çağrı: Yılbaşı gecesi sağlık çalışanına ses olsanız ne güzel olur

Türk Tabipleri Birliği, yılbaşı gecesi pandemi ile mücadele eden bütün sağlık çalışanları için sanatçılara çağrı yaptı. 

Twitter hesabından yaptığı çağrıda TTB, "Sanatçılara, şairlere, yazarlara, çok zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Yılbaşı gecesi pandemi yorgunu sağlık çalışanları için bir sarkınızla, sözünüzle, enstrümanınızla, sesinizle soluk olsanız, #SağlıkÇalışanınaSesOl'sanız ne güzel olur" dedi. 

 

​Sağlık Bakanlığı'nın ilk resmi Kovid-19 vakasını duyurduğu 10 Mart'tan bu yana, Bakanlığın verilerine göre en az 225 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 

Türk Tabipleri Birliği sağlık çalışanlarının pandemi ile mücadelede yaşadığı zorlukları sık sık gündeme getirdi. 

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