Tufan Erhürman: Çocuklarımızın hakları Cumhurbaşkanlığı’nın meselesi olacak

Erhürman, çocuk haklarına dikkat çekti; karma evliliklerden doğanlardan özel eğitime gereksinim duyanlara kadar birçok çocuğun temel haklarının görmezden gelindiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı’nın tüm çocukların haklarını savunacağını söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, çocuk haklarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Karma evliliklerden doğan çocuklardan, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere kadar birçok çocuğun temel haklarının görmezden gelindiğini vurgulayan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın bu hakların savunucusu olması gerektiğini ifade etti.

Erhürman, kalabalık sınıflarda eğitim görmek zorunda kalan, kahvaltı yapmadan okula giden, açlıkla mücadele eden çocukların eğitim ve beslenme hakkına dikkat çekerek, “Çocuklarımızın insan hakları Cumhurbaşkanlığı’nın meselesi olacak” dedi.

Her çocuğun; eşitlik, güvenli ulaşım, sağlık, fırsat eşitliği, pozitif ayrımcılık ve şiddetten korunma gibi temel haklara sahip olduğunu belirten Erhürman, “Hiçbir ayrım gözetilmeksizin, bu halkın tüm kesimlerinin, en çok da çocuklarımızın ve gençlerimizin evi olacak bir Cumhurbaşkanlığı sözü veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Erhürman ayrıca, göç eden çocukların geri dönüşünün sağlanması ve geleceklerini ülkelerinde kurmaları için projeler üretileceğini de vurguladı.