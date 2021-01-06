Tüketici Örgütleri Konfederasyonu:Özel sektörde çalışanlar “aç, susuz, çaresiz” bırakıldı

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Covid 19’un ülkede yarattığı olağanüstü koşullar nedeniyle sosyal ve ekonomik reformların yapılması için hükümete çağrı yaptı.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Covid 19’un ülkede yarattığı olağanüstü koşullar nedeniyle sosyal ve ekonomik reformların yapılması için hükümete çağrı yaptı.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, kamu sektöründe çalışanların maaşları eksiksiz ödenebilirken, özel sektörde işlerinden olan insanların “aç, susuz, çaresiz” bırakıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, özel sektör çalışanlarının imdadına yetişilebilmesi amacıyla, sosyal sigorta emeklileri hariç, kamu çalışanlarının maaşlarından yüzde 10 oranında bir kesinti ile “Yardımlaşma Fonu” oluşturulması istendi.

Açıklamada ayrıca, Covid 19 vakaları nedeniyle Güney Kıbrıs’a geçişlerin tamamen kapatılması talep edilerek, mağdur olacak işçilere de önerisini yaptıkları “Yardımlaşma Fonu”ndan destek verilmesi için çağrıda bulunuldu.