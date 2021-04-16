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Turizm Emekçileri İnsiyatifi’nden Bakan Ataoğlu’na teşekkür ziyareti

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm Emekçileri İnsiyatifi Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini kabul ederek, görüştü…
Turizm Emekçileri İnsiyatifi’nden Bakan Ataoğlu’na teşekkür ziyareti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm Emekçileri İnsiyatifi Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini kabul ederek, görüştü…

Fuat Neşe Başkanlığı’ndaki Turizm Emekçileri İnsiyatifi Yönetim Kurulu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na, turizm emekçilerine göstermiş olduğu samimi ilgi ve iyi niyetli yaklaşımı için teşekkür etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdikleri belirtildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm Emekçileri İnsiyatifi Başkan ve üyelerini kabulunde, pandemi dolayısıyla ülkede en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geldiğini, dolayısyla turimz emekçilerinin zor bir süreç geçirdiklerinin bir gerçek olduğunu belirtti.

Bakan Ataoğlu, toplum sağğının göz ardı edilmeden, turizm açılımının ilk adımı olan kapalı devre turizm modeliyle başlatılması kararını verdiklerini, bu kararla birlikte 1 yılı aşkın bir süredir çalışamayan ve zor durumda kalan turizm emekçilerinin bir kısmının olsun, çalışma imkanına kavuşacaklarını hedeflediklerini belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hedeflerinin Mayıs ve Haziran ayı için, ülkedeki pandemi koşulları ve aşılamada ülkenin geldiği nokta dikkate alınarak hayata geçirmeyi planladıkları turizm açılımı olduğuna dikkati çekerek, bunun da başarılı olabilmesi için, kapalı devre turizm modeline dahil olan otellerin yönetim ve çalışanlarının, belirlenen kriterlere harfiyen uyabilmesinden geçtiğinin altını çizdi.

Turizm Emekçileri İnsiyatifi Başkanı Fuat Neşe de kabulde yaptığı konuşmasında, Turizm emekçileri adına Bakan Ataoğlu’na samimi çabası ve iyi niyetli yaklaşımı için teşekkür etti. “Bize sadece Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu sahip çıktı” diyen Neşe, turizm çalışanları olarak, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Mayıs ve Haziran ayı için hedefledikleri turizm açılımı için, insiyatif olarak katkı koymaya hazır olduklarını, bu nedenle de kapalı devre turizm modeli içerisinde yer alan otel çalışanlarının kriterlere uyması için gerekli olan tüm denetim ve desteği ortaya koyacaklarını belirtti.

Turizm Emekçileri İnsiyatifi Başkanı Fuat Neşe, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğu’na yönelik, turzim emekçilerine yönelik samimi yaklaşımı ve iyi niyetli tutumu karşısında insiyatif adına teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirdikleri ziyarette ayrıca, “Bir El De Sen Ver” kampanyası ile gıda ve temel ihtiyaçların karşılanması konusunda destek talebinde bulundu.

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