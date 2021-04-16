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Turizm Emekçileri Platformu:Hükümeti elini taşın altına koydu

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Ülkemiz lokomotif sektörü turizm son bir yıldır yok olmanın eşiğine geldiğini anımsatan Turizm Emekçileri Platformu hükümetin turizm için attığı adıma desteğini açıkladı.
Turizm Emekçileri Platformu:Hükümeti elini taşın altına koydu

Ülkemiz lokomotif sektörü turizm son bir yıldır yok olmanın eşiğine geldiğini anımsatan Turizm Emekçileri Platformu hükümetin turizm için attığı adıma desteğini açıkladı.

Tüm çalışanları ve yan sektörleri ile açlık oyunlarına terk edilen turizm sektörü, nihayet hükümetin aldığı bir kararla “akmasa da damlar” tadında açıldığını kaydeden Turizm Emekçileri Platformu, “Zor oldu, güç oldu ama nihayetinde olması gereken oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Akşam ilk seferin yapılmasından dolayı hükümete desteğını beyan eden Turizm emekçileri Platformu’nun yaptığı açıklama şöyle:

“Delinin biri kuyuya taş attı, hepimiz peşinden koştuk!

Son bir yıl içinde; özellikle günah keçisi seçilen,

Vakalardan sorumlu tutulan,

Toplumumuzda cüzzamlı muamelesi gören,

Ötekileştirilen ve tüm faydaları inkar edilen Turizm Sektörünün,

Ülkemiz için olmazsa olmaz bir unsur olduğunu bugünlerde daha iyi anladık.

Kapalı olan turizm sektörü süresince,

Artış gösteren vakaların turizmle bir alakası olmadığını görmek,

Turizm Emekçilerini de herkes gibi üzmüştür.

Bugün tüm toplumumuz artık anladı ki vakaların kaynağı Turizm değilmiş!

Almadığımız tedbirler, takmadığımız maskeler, uymadığımız mesafelermiş…

 

Hükümetimiz, geç olsa da bu gerçeği gördü.

 

Tüm dünyayı saran küresel bir krizde yok olmanın eşiğine gelmiş, Yetersizliğimizi görmüş ve adeta toplumumuzun büyük bir bölümünü,

Görmezden gelip, açlığa mahkum etmişken,

Hükümetimiz doğru bir kararla yeni normalde,

Yeni bir başlangıç yaptı!

Belki geç oldu, belki rakiplerimiz bizden hızlı davrandı,

En yakın komşumuz karınca gibi çalıştı,

Biz ise yarışa geriden başladık.

Mühim değil!

Zararın neresinden dönersek kardır.

Unutmayalım ki 1 her zaman 0’dan kıymetlidir.

 

Tarih İlkleri Her Zaman Saygıyla Hatırlar!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti,

Aldığı bu açılım kararıyla,

 gösterdiği iradeyle

Kısa sürede geliştirmeyi başardığı bileklik teknolojisiyle

Tüm Kıbrıs Halkı’nın taktirini almalıdır.

 

Kamu baskısı ve fısıltı haberlerine itibar etmemek büyük cesaret ister!

Hepimizin malum olduğu son bir yılın gerçek dışı haberleri,

Akabinde bitmek tükenmek bilmeyen idari kaoslara rağmen,

Saner Hükümeti pandemi döneminin makul hamlesini yaparak,

Ortaya bir irade koydu.

Bugün okyanusta bir damla misali dönmeye başlayan ekonomi çarkı,

Yarın bu kararlılıkla aşı konusunda da devam ederse

Tüm karamsarlığa ve korkuya rağmen eski günlere dönmemiz daha hızlı olacaktır.

KKTC Hükümetini aldığı karar ve ortaya koyduğu kararlılık nedeniyle,

Desteklemeli, Kıbrıs Toplumu olarak ülkemizi yeniden kalkındırmak için,

Üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeliyiz.”

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