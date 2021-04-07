Turizm Emekçileri:“Derdimiz yaşam mücadelesi hükümet sözünü tutsun”

Başbakanlık önünde çadır eylemine devam eden Turizm Emekçileri Platformu üyeleri eylem gerekçelerini anlattı

“Derdimiz yaşam mücadelesi hükümet sözünü tutsun”

Pandemi döneminin en mağdur sektörü olan turizm emekçileri neden açlık gerevine gitmek zorunda kaldıklarına açıklık getirdi.

Hükümetin 1 Nisan’da turizm sesonunun açılacağıyla ilgili sözlerini tutmadığına dikkat çeken turizm emekçileri, önerilerinin çift aşısını olmuş ülkeye PCR ile giriminin sağlanması şeklinde turizm sektörünün açılması ve turizm sektörü çalışanlarının aşılanmasının tamamlanması olduğunu kaydetti.

Turizm emekçileri çocuklarına ekmek götüremediklerinin artık görülmesini beklediklerini kaydederek, tek dertlerinin yaşam mücadelesi olduğunu ve ülkeyi yönetenlerden kendilerinin seslerini duymasını istediler.

Başbakanlık önünde oluş sebeplerinin para pulla alakası olmadığını ifade eden Turizm Emekçileri Platformu sözcüsü Fuat Neşe, daha önce gerçekleştirdikleri eylemler sonrası hükümetle yaptıkları görüşmelerde verilen sözlerin tutulmadığı için çadır eylemi başlattıklarını vurguladı.

Başbakan ve Turizm Bakanı’nın turizm sezonunun 1 Nisan’a açılacağını söylemesine rağmen bunun gerçekleşmemesini kınadıklarını kaydeden Neşe, şimdi 12 Nisan tarihinin konuşulmasına rağmen ortada net bir durum olmamasını da eleştirerek, sonuç alana kadar çadır eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

Koronanın yuvası oteller değildir

Covid- 19 virüsünün ülkeye otellerden yayılmadığının ama bu sürecinin faturasının turuzim emekçilerine ödettirildiğine vurgu yapan Neşe, “biz de insanız, koronanın yuvası oteller değildir. Bu biliniyor ama neden kabul edilmiyor” diye sordu.

Hükümetin kendilerine kapalı devre açılımdan bahsettiğini anımsatan Neşe, eşlerin ikisinin de otellerde çalışmasının aile düzeni ve çocuklarına bakım konusunda yaratacağı zorluğu bilmelerine rağmen bu öneriyi de kabul ederek esneklik gösterdiklerini kaydetti.

Neşe, ekonomik sıkıntıları yaşadıkları için nefes alamadıklarının altını çizerken, ekonomik sıkıntıların sosyal problemleri de beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

Ekonomik belirsizliğin yarattığı zorlukları herkesin bildiğini ve yaşadığını belirten Neşe, hükümetin bugüne kadar aldıkları tedbirleri uygulayamadığı gibi, kendi beceriksizliğini sektörlere yıkdığını ifade etti.

“Turizmin kapalı olması için gerekçe yok”

Turizmin kapanması için gerekçe bulunmadığını ifade eden Neşe, 1 yıl içinde 2 ay kadar turizt taşıma amaçlı uçuşlara izin verildiği dönemde otellerin 30 bin turist ağırladığını ve bunlar arasında sadece 16 vaka çıktığına dikkat çekti.

Bu 16 vakanın tamamının temassız bir şekilde Sağlık Bakanlığı kontrolüne alındığını ve halkla buluşmalarının olmadığının altını çizen Neşe, bu gerçekler ortadayken turizmin kapalı kalması için bir gerekçe gösterilmesini istedi.

Otellerden ülkeye yayılan bir vakanın bile olmadığı gerçeği ortadayken, tüm tedbirlerin alınmasına rağman turizm sezonunun neden kapalı olduğunun kendilerine anlatılmasını istediklerini kaydeden Neşe, usanmadan bunları anlatmaya ve cevap aramaya devam edeceklerini kaydetti.