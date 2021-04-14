Turizm Örgütleri isyan etti:Hükümet “kapalı turizm”'in arkasına saklanarak kapsayıcı bir açılım programı yapmaktan kaçmaktadır

Hükümet ciddi bir çalışma ortaya koymazsa doğacak gelişmelerden sadece ve sadece kendisi sorumlu olacaktır

Ülkemizin başlıca gelir kaynağı olan ve onbinlerce kişiye ekmek sağlayan turizm sektörününün çalışmaya başlayabilmesi için yapılması gereken düzenlemeler, hükümet tarafından ciddiye alınmamakta; hükümet, geçici ve yeterli olmayan “kapalı turizm” gibi bir düzenlemenin arkasına saklanarak kapsayıcı bir açılım programı yapmaktan kaçmaktadır.

Turizm sektörünün ne zaman ve nasıl açılacağının belirlenmemiş olması, dış pazarlardaki etkimizi kaybetmemize neden olmaktadır. Bu tutumun devam etmesi halinde, dış pazarlarımızı tamamen yitirecek ve hükümet açılım kararları verdiği zaman çalışacak herhangi bir pazar ve satacak herhangi bir ürün kalmayacaktır. Turizm sektörü çalışanları açlığın pençesinde kıvranmakta, ancak ailelerinin desteği ile ayakta durabilmektedirler. Çalışanlara hayatlarını devam ettirmeye yetecek desteğin verilemediği dikkate alındığı zaman çalışanların fırsat buldukları anda başka geçim kapıları yaratmaya yönelmeleri ve yaşadıkları bu felaketten sonra turizm sektörüne dönüş yapmamaları kuvvetle muhtemeldir.

Hükümet açılıma karar verdiği zaman çalışacak insan bulunmayacaktır. Turizm sektöründe çalışan acenteler, konaklama tesisleri, ulaştırma şirketleri, rehberler, restoran, cafe, küçük esnaf gibi kesimler sürekli olarak değer kaybetmekte, kapanmakta ve sektöre dönmemek üzere devreden çıkmaktadırlar. Bu yıpranmışlık, açılıştan sonra bile sektörün canlanması için gerekli potansiyele sahip olmayacağımız anlamına gitmektedir. Hükümetin tutumu ve bir açılış planı yapmayarak oluşturduğu belirsizlik, turizm sektörümüz ve çalışanları için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Hükümetin bazı konaklama tesislerimizin ve charter uçuş düzenleyen bir-iki şirketin kısmi olarak çalışmasına olanak verecek şekilde tasarladığı “kapalı turizm” açılımı, sektörün dertlerine çare olacak nitelikte değildir. Kaldı ki, bakanlıkta yapılan uzun toplantılarda kapalı turizmin charter seferler gibi tarifeli seferlere de açık olacağı sözü verilmiş olmasına karşın bu söz de tutulmamış, daha fazla tesis ve şirketin bu olanaktan yararlanmasının önüne geçilmiştir.

Bütün bu olumsuzluklar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin başka ülkelerde tasarlanan açılımlara benzer bir planlamaya karşı olduğu ile izah edilmektedir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde kapalı kapılar ardında yapılan değerlendirmelerin bilimsel dayanaklarından veya kuşkucu yaklaşımlardan haberdar olmadığımız gibi bu süreçlere dahil edilmiş de değiliz.

Turizmciler olarak bizler, rakiplerimizin ortak pazarlarımızdaki faaliyetlerini izlemekte, Kıbrıs Rum tarafı gibi rakiplerimizin sektörü hangi düzenlemeler ile canlandırmaya çalıştıklarını yakından takip etmekteyiz. Turizme bizim kadar bağımlı olmadıkları ve/veya salgından bizden çok daha fazla etkilendikleri halde bizden daha büyük bir cesaret ile turizm sektörlerini canladırmaya çalışan ülkeler olduğunu hepimiz gözlemlemekteyiz.

KKTC hükümetinin turizm açılımı konusunda bizlere yaşattığı sorunların hiçbirinin anlaşılabilir bir nedeni bulunmamaktadır. Bu durumda, bakanlık tarafından oluşturulduğu ilan edilen ama bir-iki toplantıdan sonra adeta rafa kaldırılmış bulunan

TURİZM ÜST KURULU devamlı ve yapıcı bir şekilde çalıştırılmalı, bu çalışmalar sonucunda alınan kararlar BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ ile birlikte değerlendirildikten sonra öngörülebilir bir AÇILIM PLANLAMASI yapılmalıdır.

Bu ACİL BİR GÖREVDİR!

Başta çalışanlara MAAŞ DESTEĞİ ve TURİZM SEKTÖRÜNE HİBE olmak üzere üzerinde çalışılmakta olan destekler hemen hayata geçirilmeli ve sektörel açılım sonucunda gelir elde edilmeye başlayana kadar sürdürülmelidir.

Bu da HAYATİ BİR İHTİYAÇTIR.

Hükümet, turizmi açmamak veya açılış planı yapmamak için topu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne atmaktan vazgeçmez ve açılım için ciddi bir çalışma ortaya koymazsa turizm sektörünün kaybedilmesinin tek suçlusu olarak kalacak ve doğacak gelişmelerden sadece ve sadece kendisi sorumlu olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KIBRIS TÜRK TURİZM VE SEYAHAT ACENTELERİ BİRLİĞİ (KITSAB) KIBRIS TÜRK REHBERLER BİRLİĞİ (KITREB) KIBRIS TÜRK KAMU ARAÇLARI İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ (KARİŞ) KKTC KİRALIK ARABA İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ (KAİB)